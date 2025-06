«Si se agilizan los desahucios será más fácil alquilar un piso en Mallorca», asegura Pau A. Monserrat, miembro del CES, profesor de la UIB y economista de Futur Legal. A su modo de ver, esta medida sería muy efectiva, ya que los propietarios tienen miedo a la inquiokupación. Además, aclara que «ellos no deben suplir la función de los servicios sociales, que son los que deben ayudar a las personas vulnerables».

En este punto, resalta que «a ningún propietario con valores morales, la gran mayoría, le agrada echar a una familia a la calle. Pero la responsabilidad es del sector público al que pagamos impuestos. No se puede forzar a un propietario a suplir los déficits de los servicios sociales. Al final, solo aliviando el temor a alquilar y con ayudas para reformar si es preciso, conseguiremos que los pisos vacíos se alquilen».

Monserrat argumenta que «el factor miedo de los propietarios de viviendas a la hora de decidir si alquilan un segundo o tercer inmueble se ha ocultado a la opinión pública. A pesar de ser un intangible difícil de medir, el miedo a los impagos, los desperfectos y el tiempo y costes que implica desahuciar a un inquilino que no paga es una variable muy relevante a la hora de decidir si se alquila una vivienda en propiedad».

Pruebas del miedo

El economista señala que una prueba del miedo que tienen los propietarios a arrendar sus viviendas es el éxito del llamamiento que ha realizado el Sindicato Unificado de Policías (SUP), ya que los nuevos agentes no encontraban viviendas. Sin embargo, a los propietarios les da seguridad arrendar a policías y han ofrecido muchas viviendas en poco tiempo.

Otra prueba del miedo de la propiedad es la proliferación de lo seguros, «que por un coste inferior al 5 % del alquiler anual nos cubre los impagos durante 3 años». No obstante, advierte que «suelen tener letra pequeña: filtran los potenciales arrendatarios en función de su solvencia, pueden exigir avalistas a la familia que pretende alquilar y, en la mayoría de los casos, exigen la devolución del dinero si no conseguimos una sentencia a nuestro favor. Por tanto, el seguro mitiga, pero no elimina el miedo a alquilar».

A su modo de ver, «en lugar de estigmatizar a los propietarios que deciden alquilar, se les debería incentivar». Para ello, reclama «medidas fiscales bien legisladas y un seguro de alquiler público, que cubra de los impagos a los colectivos que los seguros privados expulsan». También considera importante «legislar para que sean posibles los registros positivos de solvencia, es decir, que voluntariamente los buenos pagadores puedan demostrar a los propietarios su histórico de pago de alquiler puntual».

El prestigioso experto lamenta que «siempre que se habla de propiedad se señala a los grandes tendedores y a los especuladores, y se olvida que la mayor parte de las viviendas en alquiler o potencialmente alquilables están en manos de pequeños propietarios. Sin ir más lejos, los funcionarios: al tener un acceso privilegiado al crédito hipotecario, es frecuente que los empleados públicos tengan su hogar en propiedad y, además, adquieran otra vivienda con financiación hipotecaria con la idea de arrendarla».

Monserrat lamenta que «falta de cultura financiera en nuestro país. Además, históricamente se ha sobre ponderado la inversión en ladrillo frente a inversiones en productos financieros. Hasta no hace muchos años, la recomendación típica de nuestros allegados era: compra y alquila, que el ladrillo es la mejor inversión. ¿A quién le han recomendado hoy en día que compre para alquilar a residentes?».