El Sindicat de Llogateres de Catalunya pide abaratar un 50 % el alquiler en Mallorca

El Sindicat de Llogateres de Catalunya pretende replicar su modelo aquí en Mallorca. Después de protagonizar sonoras huelgas de alquiler en Barcelona, sus reivindicaciones son contundentes: una bajada del 50 por ciento de los precios del arrendamiento.

Núria Comerma, una de los miembros de esta entidad, está en la Isla para presentar el libro Poder llogater (Ed. Traficantes de sueños), donde intenta convertir el problema de la vivienda no en un conflicto individual sino colectivo. «Generamos una esperanza. En Catalunya, en 2017, la gente se iba de su casa en cuanto les llegaba el burofax porque les subían un 50 e incluso un 100 por cien el precio del alquiler. Cuando llegamos nosotros le decíamos al inquilino ‘tú no te marchas porque no eres quién está haciendo mal las cosas’. Esto es una dinámica del sistema financiero que quiere lucrarse de la necesidad de tener un techo».

Las movilizaciones del Sindicat han conseguido frenar el lanzamiento de edificios completos de residentes en favor de fondos inversores. Mallorca se encuentra en una situación aún más crítica, al ser un territorio insular. «La idea es que aquí haya un Sindicat Llogater para evitar lo abusos. La fuerza colectiva y la movilización popular combaten estas situaciones complicadas. Aunque sea legal, se están cometiendo abusos con la vivienda», asegura Comerma. Y culpa de la emergencia habitacional a Airbnb y el alquiler turístico, el alquiler de habitaciones, el alquiler de temporada y la vivienda como inversión financiera.

«El rentista ha copiado las dinámicas de los fondos de inversión y, aunque tenga tres viviendas, las ha convertido en su modo de vida», denuncia Comerma, que añade que «no estamos en contra del que hace uso de su primera vivienda pero estamos en contra del que hace negocio de ella, que viva del sueldo del inquilino».

En Catalunya existe la regulación del precio aunque hasta 400.000 viviendas se han desviado al alquiler de habitaciones o de temporada. «Pero estos atajos se eliminan porque no podrán superar los ingresos del tope del alquiler en Catalunya», dice Comerma. Y asegura que quieren «la prohibición de la compraventa de inmuebles salvo que sea primera vivienda. En Amsterdam se aprobó porque tenían el mismo problema que nosotros y la medida les funciona».

úria Comerma, del Sindicat de Llogateres de Catalunya, está en la Isla para presentar el libro Poder llogater. Este martes fue el turno de Felanitx y el miércoles estará a las 19.00 horas en L’Elèctrica Ateneu Popular (Plaça Quadrado, 9). El jueves irá a la cervecería Món (Sineu) y el viernes, al Ateneu Popular La Fonera (calle Manacor, 36, Palma). Todo esto antes de la manifestación por la saturación y el drama de la vivienda.