«Si Prohens cumple el acuerdo, el año y medio que queda será tranquilo»

Manuela Cañadas, portavoz de Vox, está satisfecha con el pacto recién firmado con el PP y dice que Marga Prohens ya no tendrá problemas si lo cumple.

¿Le parece normal que Le Senne se siente por la mañana en el banquillo de los acusados y por la tarde, en la silla de presidente?

Nosostros respetamos la presunción de inocencia. No estamos hablando de corrupción, sino de un gesto desafortunado después de que unas diputadas se saltaran las órdenes del president. Cualquier persona, sea del partido que sea, tiene presunción de inocencia; si no, hemos perdido la base de la democracia.

¿La continuidad de Le Senne forma parte del pacto presupuestario con el PP?

En Vox no se negocian sillones y una de nuestras premisas es que nadie está aquí por un sillón. Le Senne no tiene que dimitir y, desde luego, nosotros votaremos en contra de la reprobación.

¿Y el PP también debe votar no; considerarían los contrario un desafío o un ataque?

No entenderíamos que el PP votara contra Le Senne. Recuerdo al PP que uno de los puntos de la investidura era que el president del Parlament fuera Gabriel Le Senne y la presidente del Govern, Marga Prohens.

Entre los acuerdos que han firmado está la modificación de la Ley de Educación. Hace dos años fue el plan piloto. ¿Se fían?

Yo el plan piloto no lo hubiese firmado nunca; hubiese firmado una derogación del decreto de mínimos, pero entiendo que tenemos una correlación de fuerzas, con seis diputados, y llegamos hasta donde podemos. Nosotros defendemos la libre elección de lengua, sea en catalán o sea en español. Estamos en una comunidad bilingüe y el que quiera estudiar en catalán, que estudie en catalán y el que quiere en castellano, en castellano. A mí me parece bien todo lo que sea libertad para los padres y que yo como madre, o en este caso ahora como abuela, pudiera escoger que mis hijos estudiasen el 50 % en cada lengua o solo en mallorquín o solo en castellano.

¿Pero está convencida de que se aprobará el cambio en la ley?

No me cabe duda, porque además el PP iría contra su programa, donde también figura. No han tenido valentía para hacerlo hasta que lo ha exigido Vox. Lo defendía incluso el PSIB y no entiendo por qué ahora montan estas performances y estos dramas. Vienen con sus camisetas verdes y salen a generar odio y a tergiversar nuestro mensaje. La doble moral de la extrema izquierda y del nacionalismo catalán es alucinante.

Les han llamado racistas.

Fíjate; nosotros tenemos al secretario general que es de color...

¿De qué color, verde?

Color negro, pero es que ya no se puede decir negro ni marica ni tantas cosas. Cuando se cometen delitos y el agresor es un marroquí o argelino, no se dice la nacionalidad, pero cuando es español, sí. Se está engañando a la sociedad: hay más violaciones en manada que nunca, más agresiones sexuales que nunca y más intentos de secuestro de menores para abusar de ellas que nunca. No son datos de Vox, sino de la Policía.

Las estadísticas no dicen eso, sino todo lo contrario.

Como decía Iván Espinosa de los Monteros, vamos a hacer matemáticas para progres: lo que no se tiene en cuenta es que aquí hay menos extranjeros que españoles por lo que el porcentaje de delitos sube. Si se hace la estadística como toca, la mayoría de los que están en las cárceles por agresiones, violaciones y robos son inmigrantes.

¿El acuerdo se ha firmado con sangre, como alertó usted?

En mi casa me han enseñado que la palabra dada tendría que valer en todo, pero la palabra dada ya no es lo que era y hay que firmar con boli. Dije con sangre porque estaba enfadada por las mentiras del PP, pero era una de estas ironías que utilizo siempre porque, si no, la política es aburridísima.

¿Este pacto se ha firmado aquí o en Madrid?

El partido tiene sus líneas rojas a nivel nacional porque tiene el mismo discurso en toda España mientras que el PP tiene 17 discursos según la comunidad en la que viven. Intentamos ser coherentes, pero luego están las peculiaridades y las diferencias que hay en cada comunidad. Aquí somos nosotros los que conocemos esas peculiaridades y luego ya evidentemente Vox nacional da el OK.

¿Le han garantizado la legislatura a Prohens?

Si cumple los acuerdos, el año y medio que queda de legislatura será tranquilo, pero se tiene que cumplir. Espero que no entre en pánico porque ya hemos visto otra vez las camisetas verdes, que por cierto en Vox tenemos muchas. La izquierda tiene un gran poder de convocatoria; está muy sincronizada. Yo quiero que los padres tengan la libertad de elegir el idioma en el que estudien sus hijos por encima de la autonomía de centro. Si quieren catalán, que lo hagan. No tengo ningún problema con las lenguas, tengo un problema con las libertades: no me gusta que me coarten la libertad ni los derechos. No entiendo por qué unos señores que se declaran comunidad educativa tienen que condicionar la libertad de los padres.