Los casos de dengue casi se han cuadriplicado en dos años en Baleares

A lo largo de 2024, según los datos recogidos por el servicio de Epidemiología de Salut Pública, se detectaron 38 casos de dengue en Baleares, todos importados de países sudamericanos, asiáticos y en menor medida de África.

Estos 38 casos son más del doble que los registrados en 2023, que fueron 16, y casi cuadriplican los 9 casos de 2022.

El dengue es una de las enfermedades trasmitidas por el mosquito tigre (aedes albopictus), extendido desde hace una década por toda la cuenca mediterránea y en vigilancia activa por parte de las autoridades sanitarias ya que es el transmisor también de otras enfermedades como el chikungunya, el zika o la fiebre del Nilo occidental (FNO).

Más viajeros

El doctor Jordi Reina, jefe de la Unidad de Virología de Son Espases y adjunto del Servicio de Microbiología del hospital, hace un análisis del aumento de casos que se viene registrando en los últimos años y explica que la incidencia en países como Cuba, Bolivia y Brasil es muy alta y eso nos afecta directamente.

«La epidemia que se da en estos países es difícil de controlar por los numerosos contagios y la gran cantidad de mosquitos que tienen. Es inevitable que te pique alguno y eso nos repercute directamente, no solo en Baleares, en toda España y en Europa, por la movilidad de personas y un cada vez mayor número de viajeros que visitan estos países», aclara.

También señala que parte del aumento de casos se debe a un mayor diagnóstico de la enfermedad. «Además ahora es más fácil detectar los casos gracias a las técnicas moleculares de diagnóstico», añade.

Pruebas que, según explica el virólogo, se aplican a personas que acuden con un cuadro febril desconocido y que declaran haber viajado a determinados países en los últimos 21 días, que es el periodo de incubación que manejan para poder valorar si puede tratarse de un caso de enfermedad tropical importada o es autóctona.

Un clima que favorece al mosquito

Las temperaturas suaves del invierno, la llegada del calor y las precipitaciones abundantes durante la primavera han adelantado la eclosión del insecto. Y aunque de momento no se ha detectado en Baleares que las poblaciones del aedes albopictus porten ninguno de estos virus «es importante la protección ante las picaduras del mosquito con repelentes, mosquiteras y ropa adecuada», incide Reina.

Cabe recordar que hace dos años sí se dio un caso autóctono en Ibiza de una persona que fue picada por un mosquito tigre que había adquirido el virus de un caso importado.

«Cada dos años realizamos estudios con la universidad para evaluar las poblaciones de mosquitos y ver si son portadores de enfermedades, pero en estos momentos no se ha detectado que tengan esta capacidad. Pero no sabemos que pasó en Ibiza. No ha ocurrido más veces y esperamos que no se repita pero hay que estar vigilantes», insiste Reina que no descarta la posibilidad de que se puedan dar casos autóctonos, no es imposible.

Jordi Reina manda un mensaje de tranquilidad en este sentido, porque no se ha detectado que sea portador de enfermedades pero insiste en la protección ante el mosquito tigre porque puede picar varias veces y provoca picaduras intensas y dolorosas.