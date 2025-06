El PP activará el debate de la suspensión de Le Senne entre críticas a la izquierda por su «oportunismo»

El PP acusa a la izquierda de «oportunismo» y activará el debate de la suspensión del presidente del Parlament, Grabriel Le Senne, según ha informado el portavoz parlamentario de los populares Sebastià Sagreras. Cabe precisar que la Audiencia ha desestimado el recurso de Le Senne y el de la Fiscalía contra la decisión del juzgado de Instrucción que apreció indicios suficientes para que fuera enjuiciado por los sucesos del Pleno de la cámara de junio del año pasado, cuando rompió las imágenes de Aurora Picornell y de las Roges del Molinar. Por tanto, será juzgado por un delito de odio.

Sagreras les ha recriminado a las formaciones de izquierda que «no hayan dicho absolutamente nada durante tres meses» y este martes hayan presentado un escrito acusando al PP de tener bloqueda la comisión del diputado para evitar suspender a Le Senne. «Sorprende que la izquierda haga esta queja hoy y no hayan dicho absolutamente nada durante tres meses, lo que demuestra su oportunismo e intención de generar ruído». No obstante, ha manifestado que «una vez informada, la presidenta de la citada comisión procederá como no puede ser de otra manera de acuerdo al reglamento».

Los portavoces parlamentarios del PSIB-PSOE, Més per Mallorca, Més per Menorca y Unides Podem han registrado este martes un escrito en el Parlament para que la presidenta de la Comisión del Estatuto del Diputado, Marta Pereira (diputada del PP), convoque de manera urgente a este órgano para debatir la suspensión de Le Senne como presidente. Como se recordará, el pasado mes de febrero el Grupo Mixto presentó el citado escrito y los partidos de la izquierda le han advertido en el documento resgistrado este martes que tiene «la obligación como presidenta de convocar a la mesa y la comisión cuando tiene asuntos en disposición de formar parte del orden del día para ser debatido».

¿Qué hará el PP?

El voto el PP es decisivo para poder suspender a Le Senne como presidente del Parlament. «Nosotros estaremos a la expectativa y será cuando se activen estos mecanismos cuando tomemos las decisiones», ha expresado. Los populares no han desvelado que harán argumentando que tomarán la decisión cuando tengan toda la información. No obstante, Sagreras le ha indicado al actual presidente de la Cámara el camino a seguir: «Hay un precedente. Pere Rotger fue imputado y él mismo decidió dejar el cargo de presidente del Parlament con un gesto que honora a su persona». No obstante, ha insistido en que «respetamos la Justicia, la presución de inocencia».

El PP censura la actitud de Le Senne

Sagreras ha recordado que «desde el primer momento el PP censuró los hechos que protagonizó el señor Le Senne; así como la actitud, que de manera frecuente tiene la vicepresidenta de la mesa del Parlament, la señora (Mercedes) Garrido, que huye siempre de una posición neutral». El portavoz de parlamentario del PP ha manifestado que le corresponde a Le Senne y a Vox tomar una decisión.