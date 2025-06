La izquierda denuncia que el PP tiene bloqueada la comisión del diputado para suspender a Le Senne

La izquierda denuncia que el PP tiene bloqueada la comisión del diputado para suspender a Gabriel Le Senne como presidente del Parlament, ya que considera que no pueden ostentar este cargo puesto que será juzgado por un delito de odio. De este modo, los portavoces parlamentarios del PSIB-PSOE, Més per Mallorca, Més per Menorca y Unides Podem han registrado este martes un escrito en el Parlament para que la presidenta de la Comisión del Estatuto del Diputado, Marta Pereira, convoque de manera urgente a este órgano para debatir la suspensión de Le Senne como presidente.

Cabe recordar que el pasado mes de febrero, el Grupo Mixto presentó el citado escrito y los partidos de la izquierda le han advertido en el documento resgistrado este martes que tiene «la obligación como presidenta de convocar a la mesa y la comisión cuando tiene asuntos en disposición de formar parte del orden del día para ser debatido». Noticias relacionadas Sagreras le indica el camino a Le Senne: «Rotger dimitió como presidente del Parlament cuando fue imputado» Más noticias relacionadas Además, las fuerzas de izquierda le recuerdan que el pasado 21 de febrero, los portavoces del Grupo Mixto (Més por Menorca y Unides Podem) ya registraron un escrito en la misma comisión para que se aplicara el artículo 9 del Reglamento del Parlament, dado que Le Senne debía someterse a juicio oral por presunto delito de odio. «Sin embargo, Pereira aún no ha convocado esta comisión, pese a tener la obligación de hacerlo, puesto que la Mesa del Parlament admitió a trámite la solicitud de trámite de la suspensión de Le Senne», exponen los partidos de izquierda. El portavoz parlamentario del PSIB-PSOE, Iago Negueruela, ha resaltado que el documento que han presentado incluye una advertencia hacia Pereira «por desistimiento de funciones por no haber convocado antes». Además, ha avanzado que este escrito también se llevará este miércoles a debate a la Mesa de Parlament, «donde se tendrá que valorar si la presidenta de la comisión ha hecho su trabajo o no». Negueruela ha resaltado que «el PP tendrá que decidir en la Comisión si permite llevarla al Pleno de la Cámara para votar la suspensión» de Le Senne, como prevé el artículo 9 del Reglamento, que debería aplicarse «de forma prácticamente automática». «El artículo 9 está pensado para que se ejecute en que se haga caso de apertura, para que cuando haya un caso de apertura juicio oral», como es el caso de Gabriel Le Senne, con la celebración del juicio oral confirmado el lunes por la Audiencia Provincial de Palma. Esta es una noticia de última hora y en evolución que se ampliará y actualizará. Recargue esta página o vuelva a consultarla para obtener más detalles sobre la última hora de esta noticia.