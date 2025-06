La izquierda carga contra el Govern por el pacto de la «infamia, racismo y xenofobia»

«Infamia», «vergüenza», «racismo y xenofobia» son algunos de los adjetivos que la izquierda ha empleado este martes en el pleno del Parlament para referirse al acuerdo suscrito entre PP y Vox el pasado viernes para aprobar los presupuestos de la CAIB para 2025, que contempla algunas concesiones en materia de lengua y de inmigración.

Pese a que había mucha expectación porque era la primera sesión presidida por Gabriel Le Senne (Vox) tras la apertura de juicio oral por un delito de odio, hasta el momento, el gran protagonista está siendo el pacto suscrito entre PP y Vox, principalmente por las medidas relacionadas con la lengua y la inmigración. Pese a las críticas, la presidenta y los consellers interpelados las han defendido.

En relación a la lengua, los diputados de Més han acudido este martes al pleno del Parlament con camisetas verdes de 'Sí a la Llengua'. «Vox ganó las elecciones porque el PP le permite hacer lo que quiere con sus escaños», ha recriminado el portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia. A su modo de ver, asumen el «odio de Vox hacia la lengua catalana». Por su parte, la presidenta del Govern, Marga Prohens, ha acusado al ecosoberanista de crispar y ha reiterado que la autonomía de centros no se toca; así como que los cambios en función pública se iniciaron la pasada legislatura.

El portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, también ha acusado a la presidenta del Govern de asumir el relato de Vox. El portavoz del Govern, Antoni Costa, ha defendido el acuerdo firmado con el partido de Abascal para aprobar los presupuestos de la CAIB para 2025.

Rifirrafe entre Prohens y Negueruela

Por su parte, el portavoz socialista Iago Negueruela ha acusado a Prohens de traicionar la palabra que dio en diciembre de 2024, cuando llegó a un acuerdo con la izquierda tras la ruptura con Vox. La presidenta le ha respondido que «no acepto chantajes de Vox pero tampoco de ustedes». Además, le ha recriminado que pida lo que no aplica, como el bilingüismo.

La diputada Pilar Costa se ha referido al acuerdo como pacto de la infamia y de la traición y le ha preguntado a la consellera de Presidència, Antònia Estarellas, por qué están rebajando la dignidad de nuestras instituciones. La conselleria ha asegurado que «este Govern nunca ha rebajado la calidad democrática de las instituciones». La también socialista Mercedes Garrido ha sentenciado que «estamos ante un TIL sin inglés» y ha augurado que «volveremos a los tiempos más oscuros de Bauzá».

Por su parte, el socialista Carles Bona también ha criticado los cambios relacionados con la función pública en materia de lengua. Sin embargo, la consellera Antonia Estarelles lo ha negado y ha asegurado que no se han saltado líneas rojas. Sin embargo, Bona ha insistido y ha resaltado que el Colegio de Médicos ha asegurado que la lengua no es el motivo por el que los médicos no vienen a Baleares, sino «los recortes de Mariano Rajoy». Estarellas lo ha acusado de demagogia y ha asegurado que «con este acuerdo lo que se garantiza es que los ciudadanos se puedan dirigir a la administración pública en cualquiera de las dos lenguas oficiales». Además, ha recordado que el Pacte eximió del catalán a más de 1.500 sanitarios y le ha preguntado si llevaban camisetas verdes.

El diputado socialista Llorenç Pou también ha sido muy crítico con el acuerdo presupuestario y ha asegurado que el PP es capaz de todo por mantenerse en el poder. Costa le ha respondido preguntando por el pacto de Waterloo, en alusión a Carles Puigdemont, y por Leire Diez, la conocida como 'fontanera del PSOE' y de la que se han filtrado unos whattsaps.

Críticas por el acuerdo en inmigración

La izquierda también ha sido muy dura con el Govern por las medidas en materia de inmigración que recoge el pacto suscrito entre PP y Vox para aprobar las cuentas de la CAIB para 2025. La diputada socialista Pilar Costa ha calificado el acuerdo entre PP y Vox como un «pacto de racismo y xenofobia. Un pacto con los ultas que sólo sirve para rebajar la calidad democrática y humna de Baleares».

Por su parte, la diputada de Més per Mallorca, Marta Carrió, ha manifestado que «son unos presupuestos en contra de los derechos humanos y en contra del pueblo de Mallorca». Además, ha resaltado que «los presupuestos de PP-Vox vienen de la mano de grandes barbaries y de una vergüenza indecente, tanto de quien la propone como de quien la acepta».