Los camisetas verdes vuelven al Parlament: Més acusa a Prohens de asumir el relato de Vox

Los diputados de Més han acudido este martes al pleno del Parlament con camisetas verdes de 'Sí a la Llengua'. De este modo, han querido expresar su rechazo al acuerdo suscrito entre PP y Vox el pasado viernes para aprobar los presupuestos de la CAIB para 2025, que contempla algunas concesiones en materia de lengua.

Durante su intervención, el portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, ha acusado a la presidenta del Govern, Marga Prohens, de asumir el relato de Vox. El portavoz del Govern, Antoni Costa, ha defendido el acuerdo firmado con el partido de Abascal para aprobar los presupuestos. El portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha recriminado que «Vox ganó las elecciones porque el PP le permite hacer lo que quiere con sus escaños». A su modo de ver, asumen el «odio de Vox hacia la lengua catalana». Prohens ha acusado al ecosoberanista de crispar y ha reiterado que la autonomía de centros no se toca; así como que los cambios en función pública se iniciaron la pasada legislatura.

El portavoz socialista Iago Negueruela ha acusado a la presidenta del Govern de traicionar la palabra que dio en diciembre de 2024, cuando llegó a un acuerdo con la izquierda tras la ruptura con Vox.

La diputada Pilar Costa se ha referido al acuerdo como pacto de la infamia y de la traición y le ha preguntado a Antònia Estarellas por qué están rebajando la dignidad de nuestras instituciones. La conselleria ha asegurado que «este Govern nunca ha rebajado la calidad democrática de las instituciones». La también socialista Mercedes Garrido ha sentenciado que «estamos ante un TIL sin inglés» y ha augurado que «volveremoa a los tiemppos más oscuros de Bauzá».

Por su parte, el socialista Carles Bona también ha criticado los cambios relacionados con la función pública en materia de lengua. Sin embargo, la consellera Antonia Estarelles lo ha negado y ha asegurado que no se han saltado líneas rojas. Sin embargo, Bona ha insistido y ha resaltado que el Colegio de Médicos ha asegurado que la lengua no es el motivo por el que los médicos no vienen a Baleares, sino «los recortes de Mariano Rajoy». Estarellas lo ha acusado de demagogia y ha asegurado que «con este acuerdo lo que se garantiza es que los ciudadanos se puedan dirigir a la administración pública en cualquiera de las dos lenguas oficiales». Admás, ha recordado que el Pacte eximió del catalán a más de 1.500 sanitarios y le ha preguntado si llevaban camisetas verdes.

El diputado socialista Llorenç Pou también ha sido muy crítico con el acuerdo presupuestario y ha asgurado que el PP es capaz de todo por mantenerse en el poder. Costa le ha respondido preguntando por el pacto de Waterloo, en alusión a Carles Puigdemont, y por Leire Diez, la conocida como 'fontanera del PSOE' y de la que se han filtrado unos whattsaps.

¿Qué han acordado PP y Vox en materia de lengua?

En materia de lengua, los cambios más significativos tendrán lugar en la administración. Entre otras medidas, se reducirá o eliminará la exigencia del catalan en las plazas de difícil cobertura. Cabe recordar que el Govern de Francina Armengol ya inició este camino en Sanidad, para hacer frente a las dificultades para contrar profesionales sanitarios. No obstante, la diferencia es que la socialista estableció dos años de tregua para que los afectados pudieran aprender catalán y ahora no será necesario. Además, al personal que se ha estabilizado sin tener el nivel de catalán en su momento requerido se le amplía el plazo de dos a cuatro años para obtener la titulación correspondiente.

En el ámbito educativo, se moficará la ley balear de Educación para incluir la vehicularidad de las dos lenguas cooficiales y la promoción de las modalides lingüísticas propias de cada isla en los principios rectores del modelo lingüístico, para «garantizar el conocimiento del español en el sistema educativo». Sin embargo, en la práctica supondrá pocos cambios, puesto que muchas de las medidas ya se están aplicando o son un catálogo de meras intenciones. Por ejemplo, el acuerdo recoge que se permitirá que en las oposiciones para plazas docentes de muy difícil cobertura solo se deba acreditar el conocimiento de catalán una vez obtenida la plaza con el objetivo de cubrir las plantillas docentes. Sin embargo, actualmente ya hay 680 profesionales que ejercen como docentes sin que se les haya pedido estos requisitos porque han sido contratados a través del proceso extraordinario.