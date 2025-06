El cónclave secreto que apuntala al ¿candidato?

En una de sus respuestas el día que anunció el acuerdo presupuestario con Vox, Marga Prohens dijo algo así como que todo lo que se habla en el cónclave es secreto, no solo durante la negociación, sino también tras la elección del Papa. Era su forma de contestar que no iba a dar detalles de la negociación con Vox para cerrar el acuerdo presupuestario. La frase, sin embargo, provoca el efecto contrario al perseguido por Prohens entre quienes tenemos por oficio preguntar, porque abre un mar de dudas y de interrogantes.

¿Qué es exactamente lo que no quiere o no puede contar la presidenta?, ¿hay otros acuerdos que no se explicaron?, ¿cuáles son?, ¿tal vez en ese cónclave secreto una de las medidas que se acordó y no se anunció pasaba por apuntalar a Gabriel Le Senne como president del Parlament?, ¿hay que creer al portavoz del PP, Sebastià Sagreras, y la de Vox, Manuela Cañadas, cuando aseguran que este asunto no se abordó en la negociación?

Sea cuál sea la respuesta a todas esas preguntas, hay una realidad incuestionable: Gabriel Le Senne se salva. Prohens no solo tiene que aceptar la tríada catalán-inmigración-memoria democrática para salvar los Presupuestos y la legislatura. Lo quiera o no lo quiera, lo pactara o no lo pactara –algo que, al parecer, no sabremos–, también tendrá que aceptar a Le Senne como president del Parlament porque lo contrario le dejaría sin Presupuestos y precisamente necesita los Presupuestos para empezar a alejarse de Vox.

El azul PP se ha teñido de verde Vox en esta negociación y Prohens necesita recuperar el color perdido. Ha ganado los Presupuestos, lo que viene a ser la legislatura. Vox ha ganado el relato –como se dice ahora–, la percepción pública de sometimiento del PP, y quién sabe si Santiago Abascal ha ganado un candidato, un héroe, un patriota contra las hordas rojas, que acaba en el banquillo por defender sus ideales. Le Senne no caerá. Será fumata verde.