Las familias acusan a Prohens de «mercadear» con la enseñanza de sus hijos tras su pacto con Vox

La Confederació d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes de les Illes Balears, que aglutina 40.000 familias de 305 asociaciones, considera «inaceptable» el «mercadeo» con la educación de nuestros hijos e hijas que han hecho con el acuerdo PP y Vox para aprobar los presupuestos de 2025, con el que Marga Prohens «asume medidas que no estaban en el programa con el que ganó las elecciones». «Utilizar la educación de nuestros hijos e hijas como moneda de cambio para conseguir metas políticas es cruzar una línea roja muy peligrosa», advierten en un comunicado conjunto firmado este lunes por todas las asociaciones de familias.

«No entraremos en el juego de discutir cada una de las medidas que ha exigido Vox, ya que detrás no hay ninguna argumentación pedagógica ni social sobre la que discutir, sólo el odio a todo lo que lleve la palabra catalán. Dicen que quieren poder estudiar en español, pero lo que quieren es no estudiar en catalán», explica el portavoz confederación, Miquel Àngel Guerrero.

«El derecho más importante a defender es el derecho que tiene el alumnado, no las familias, de aprender las dos lenguas cooficiales para poder ser competentes en esta comunidad, y el derecho a que se le dé todas las herramientas para integrarse en nuestra sociedad. Y conocer el catalán, aunque algunos no quieran reconocerlo, es una de las principales herramientas de cohesión social y un derecho de todos los ciudadanos de Balears», defiende Guerrero. Consideran que los datos respaldan la necesidad de que la lengua propia sea vehicular porque el castellano lo aprenden y alcanzan un conocimiento adecuado sin ningún problema por ser un idioma con más hablantes.

«Las familias no han pedido esto, la lengua no es un problema. Ninguna de las 40.000 asociadas se ha puesto jamás en contacto con nosotros por este tema. Sí lo han hecho, en cambio, por otros asuntos que les preocupan y que no están en este acuerdo, como los gastos que deben realizar cada año, el cierre de centros públicos, la falta de plazas escolares públicas, el transporte escolar, la digitalización, la inclusión del alumnado con diversidad funcional o los problemas de conciliación familiar», ha asegurado el portavoz.

«Este anuncio nos devuelve a los tiempos oscuros de la legislatura José Ramón Bauzá. ¿Dónde quedan las declaraciones de la presidenta Prohens sobre que no permitiría que se rompiera la convivencia por la lengua y que nunca la encontrarían en la confrontación lingüística?», se preguntan desde las asociaciones de familias.