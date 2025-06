UGT carga contra CCOO por intentar darles «lecciones» en la negociación del convenio de hostelería

El secretario general de la Federación de Servicios de UGT Baleares, José García Relucio, ha cargado contra su homólogo en CCOO, Hector Gómez, por intentar darles «lecciones» durante la negociación del convenio de hostelería.

Así se ha expresado este lunes en declaraciones a los medios de comunicación después de reunirse con la secretaria general del PSIB-PSOE, Francina Armengol, y el portavoz socialista en el Parlament, Iago Negueruela.

Los socialistas y una treintena de delegados sindicales de la Federación de Servicios de UGT han estado más de una hora reunidos en la sede del sindicato para abordar la negociación del convenio de hostelería.

Relucio ha agradecido a Armengol y Negueruela que se hayan interesado por el procedimiento y que le hayan mostrado su apoyo a las diferentes reivindicaciones de la organización sindical, especialmente en materia de subida salarial --piden un incremento del 19% en tres años-- y en la medición de las cargas de trabajo.

«Han podido escuchar de primera mano todas las condiciones y circunstancias que hay en el sector. La gente está harta de ver como cada día tienen que trabajar más y los salarios no suben, las condiciones empeoran y la falta de trabajadores lo único que hace es acentuar las cargas de trabajo», ha dicho el sindicalista.

La gente, ha valorado, «está harta del desmadre que hay en todo el sector» de la hostelería. «Lo que tienen que hacer las empresas que están ganando lo que no está en los escritos es repartir un poco de esos beneficios con sus trabajadores», ha ahondado.

Preguntado acerca de sus aparentes diferencias con el representante de CCOO en la mesa negociadora del convenio, Héctor Gómez, Relucio ha criticado que trate de darles «lecciones».

«No creo que sea el momento de hacer pública ninguna diferencia que pueda haber con una persona que viene de Madrid, que no lo conoce nadie. Viene de Madrid y viene aquí a decir algo que no esta en la mesa, no sabemos todavía qué es lo que pide CCOO», ha recriminado, haciendo referencia a que el sindicato todavía no ha puesto sobre la mesa una propuesta de subida salarial concreta.

«Hemos visto algo que no ha ocurrido nunca en una mesa, y es que la anterior secretaria general de CCOO desaparezca de un día para otro de la mesa y venga un señor de Madrid que viene aquí a darnos lecciones de una cosa y de otra», ha añadido.

De cualquier modo, Relucio ha deseado que todos los trabajadores, «sean de CCOO o de donde sean», apoyen las concentraciones previstas ante la falta de avances en la negociación del convenio. A la concentración del próximo viernes frente a la sede de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), CCOO fue invitada desde el primer día, ha asegurado.

Las próximas fechas marcadas por patronales y sindicatos para proseguir con las negociaciones serán el 10 de junio, en la que será la tercera reunión de la subcomisión --con una representación más reducida de las partes--, y el 26 del mismo mes para la sexto encuentro de la mesa negociadora.

A finales de junio o principios de julio, ha concretado Relucio, tendrán lugar dos manifestaciones en Palmanova y la Playa de Palma. En julio, de no haber avances, UGT no descarta ir a la huelga.

Críticas al Govern

Negueruela, también en declaraciones a los medios de comunicación, ha hecho una valoración «muy positiva» del encuentro con los delegados sindicales y les ha trasladado el apoyo del PSIB ante una negociación «que tiene que tener resultados, esperemos que lo antes posible».

Pese a esta situación y la «posibilidad de conflicto» laboral, el portavoz socialista ha lamentado que el Govern «ni siquiera se ha reunido» con UGT --mayoritario en el sector servicios-- para conocer de primera mano en avance de las negociaciones.

«Tenemos un Govern que pacta con Vox en contra de los sindicatos, que no habla de salarios y que ni siquiera se reúne con el secretario de hostelería para saber cómo están yendo las negociaciones del convenio. Y ante la posibilidad de un conflicto ni siquiera llama, se reúne o se interesa», ha recriminado.

Las condiciones de vida de los trabajadores, ha instado Negueruela, «tienen que mejorar y evolucionar, no solo en salarios». Algo que, a su parecer, «no está sobre la mesa del Govern», que está «más pendiente del pacto con la ultraderecha, traicionando cualquier tipo de palabra, que de preocuparse por el principal sector de nuestras islas».

«Miles de trabajadores y familias que ahora mismo están ante un verano complejo como el que tenemos y no tienen ni siquiera el apoyo ni la interlocución del Govern. No están, no quieren escuchar ni quiera hacer nada por los trabajadores. No entendemos esta actitud», ha zanjado.