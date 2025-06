Respuesta masiva de los dueños de pisos para alquilarlos a los policías: «Con ellos no tienen miedo a la okupación»

Los propietarios de pisos en Baleares están respondiendo de forma masiva al llamamiento que ha realizado el Sindicato Unificado de Policías (SUP) solicitando pisos para que puedan vivir los nuevos agentes de la Policía Nacional que han sido destinado a Baleares. A media mañana de este lunes, el citado sindicato ya tiene sobre la mesa un centenar de ofertas de viviendas en renta y el teléfono no para de sonar. No obstante, sigue instando a los dueños a ofertar más inmuebles.

«Si es usted propietario y quiere alquilar su vivienda contacte con nosotros». El SUP argumenta que en breve se incorporan unos 150 a las Islas y resalta las ventajas de arrendar un inmueble a un funcionario. En este sentido, el portavoz del SUP en Baleares, Manuel Pavón, argumenta que «los propietarios están sacando sus pisos al mercado del alquiler para los agentes de la Policía Nacional porque con ellos no tienen miedo a la okupación». Si es usted propietario y quiere alquilar su vivienda a un 👮‍♀️👮 contacte con nosotros En breve se incorporan unos 150 a nuestras islas, les pondremos en contacto con la garantía de tener un funcionario en su propiedad Ya que nadie hace nada...👇 baleares@sup.es 971225220 pic.twitter.com/JmmJbqCID5 — SUP Baleares (@SUPBaleares) May 31, 2025 Sin embargo, los nuevos agentes que se incorporarán al Archipiélago balear no estaban encontrando pisos en los que vivir, motivo por el que el SUP decidió intervenir y hacer un llamamiento a los dueños de viviendas en las Islas. Pese a la buena respuesta que está teniendo la petición del citado sindicato, Pavón señala que aún siguen necesitando viviendas para que los nuevos agentes destinados a Baleares puedan vivir. Por tanto, los interesados en arrendar su propiedad a un policía nacional pueden llamar al 971 22 52 20. Noticias relacionadas Llamamiento a los dueños de pisos en Baleares: «Si quiere alquilar su vivienda a un policía, contacte con nosotros» Más noticias relacionadas Respecto a las zonas en las que se encuentran ubicadas las viviendas, el portavoz del SUP responde que principalmente están en Palma, aunque también hay en otros municipios. En relación a los precios rondan los 1.000 euros. Además, algos propietarios están ofertando habitaciones. Alquilar un piso es muy complicado en Baleares Este mismo lunes, el portal inmobiliario Idealista ha publicado un informe en el que resalta que Baleares es la segunda comunidad autónoma de España con el precio del alquiler más elevado. El precio del metro cuadrado se cotiza a 19,7 euros, por lo que para arrendar un piso de 80 metros cuadrados son necesarios 1.576 euros. Sin lugar a dudas, esto motiva que muchos trabajadores no quieran venir a Baleares, los agentes de la Policía Nacional no son los únicos. Lamentablemente, la situacón no tiene visos de mejora, al menos, a corto-medio plazo. «Deseo equivocarme, pero 2025 y 2026 serán años muy complicados para las familias que quieran alquilar una vivienda en Balears». Este es el pronóstico de Pau A. Monserrat, miembro del CES, profesor de la UIB y economista de Futur Legal. El prestigioso experto explica que esto se debe a que la bajada del Euríbor «añade temperatura a los precios inmobiliarios, ya que los potenciales compradores tienen un acceso al crédito más barato, siempre que tengan ahorros para los gastos y parte del precio de compra». En este punto, resalta que «los funcionarios, la crema del mercado para las entidades financieras, pueden conseguir hipotecas al 100 % de compraventa, si bien han de tener ahorrado para los gastos de la compra (10-12 % aproximadamente)».