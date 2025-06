Ja no feia comptes haver d’assumir l’estat d’orfenesa absoluta. Des d’ahir ja no em queden norais per a fermar la barca, ni recers d’una calma mínima. Jaume Santandreu ha fugit de cap al Misteri. Ja no serà el germà major: la darrera xifra del número del telèfon d’emergència s’ha esborrat per a sempre.

Quantes vegades ens veiem? Potser ni una volta en l’any. Però jo sabia que hi era, que el podia trobar a Can Gazà, tot i que sempre em perdia pel camí i en Miquel Àngel havia de venir, sol·licit, a buscar-me.

Només a Jaume Santandreu li vaig voler comunicar la incerta decisió de tornar al judaisme del meus remots avantpassats. «Mira –em digué– entre la pagesia, no hi ha pecat més gran que anar a xuclar del pou del veí. Però aquest no serà el cas: tu xuclaràs del teu propi pou que té una aigua més neta i més profunda. Ves en pau». Poc temps després, ell abandonava el sacerdoci i l’Església catòlica.

Hem fet el llarg camí de la vida plegats, Jaume, tot i que des d’una respectuosa distància física. Tu pensaves que jo no era el suficientment pobre com per a merèixer les teves atencions constants. Tot i això, estimat, sabies que moltes mancances no s’anoten en el compte corrent ni a la declaració de Patrimoni. Per això m’adverties: «Vine a veure’m quan m’hagis de menester, sempre en trobaràs aquí, entre els meus de debò». Sempre no, Jaume: te’n anares a la matinada del diumenge en una data de profunda significació religiosa que no s’escau explicar aquí. I ara ja no hi ets, has partit a desxifrar el Misteri i no em podràs contar mai si més enllà del llumet blau de les rondalles nostrades s’hi troba, a la fi, la clau de la Vida i de la Mort, l’enigma que ho explica Tot, i que nosaltres, des d’aquí baix només podem albirar perquè el llambreig és molt tènue i la nit molt fosca.

Ens trobàvem lluny un de l’altre i no tant sols físicament. Però hem compartit la rebel·lia, l’inconformisme i, sobretot, una sinceritat integral i integrista. I tanmateix, ens enteníem i, per damunt de tot, ens estimaven. Ha mort la persona que –especialment en els pitjors moments– sempre em va defensar. No n’hi ha hagut d’altre.

S’ens ha anat el poeta més gran, l’escriptor més profund de la nostra estimada llengua catalana. Si Jaume no va superar l’excel·lència dels millors, fou perquè estava per a altres coses i no per a lluitar en l’espessor de la jungla literària, on hi campen genetes traïdores i la cogula hi creix esponerosa, destructiva, implacable.

Adéu amic, germà, arjau de tantes travessies.