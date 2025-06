La oposición cree que el 'efecto Bauzá' del último pacto PP-Vox cambiará el resultado de la encuesta

La oposición en Baleares cree que hay posibilidades de remontar los datos que muestra la encuesta de Última Hora, que da una amplia mayoría a Marga Prohens, aunque seguirá dependiendo de Vox para gobernar. Los partidos destacan que el trabajo se realizó antes de que se conociera el pacto presupuestario entre las dos formaciones, por lo que hay posibilidades de cambio y de reacción de la ciudadanía de los que llaman el «efecto Bauzá».

Para Rubén Castro, portavoz del PSIB, la dinámica de la legislatura se rompió este pasado viernes cuando se anunció un pacto entre PP y Vox «que hace pequeño a Bauzá». Castro resalta que todas las medidas que se anunciaron este viernes suponen un cambio de dinámica, que se suma a la inacción de Marga Prohens para aprobar medidas para combatir la saturación turística, sin subida de la ecotasa, ni impuesto a los rent a car y con más plazas hoteleras permitidas.

Castro opina que el «pacto racista contra los derechos humanos» que han firmado PP y Vox pasará factura a la presidenta porque además supone incumplir la palabra que dio a los partidos de izquierda a cambio de enmendar el error en la votación de los 'populares'. El PP aceptó no derogar la Ley de Memòria Democràtica, pero ahora lo hará después del pacto presupuestario con Vox. «Es una presidenta que miente», ha señalado Castro. «Este es un pacto contra la tierra, la cultura, la lengua y la identidad con quien quiere destruirlas», ha añadido.

Para Lluís Apesteguia (Més), más allá de la subida de su partido, «que no anima a seguir luchando», el resultado global es «preocupante» porque además PP y Vox superan el 50 % de los votos, consolidan su mayoría y logran los mismo escaños que Bauzá. «Eso nos obliga a intensificar nuestro trabajo para dar a conocer nuestra visión y que vean que se están desarrollando políticas que no son buenas para la gente», ha dicho. Apesteguia muestra su preocupación por el gran porcentaje de votos de izquierda que se irán a opciones que no tendrán representación y que no contarán en el resultado final.

El líder de Més cree que el pacto de PP y Vox del viernes puede suponer un cambio pero cree que, por si solo, no provocará una reacción. Cree que los sectores ligados al catalanismo y al ecologismo pueden movilizarse, pero no sabe hasta qué punto tendrá consecuencias. También ha señalado que la situación es preocupante en todas las islas, con la excepción de Formentera, con una llamada de atención especial en Eivissa, donde la mayoría del PP es aplastante.

Josep Castells (Més per Menorca) señala que la encuesta constata que la izquierda tiene un problema con el tercer espacio, que no es el PSIB ni Més, que está disgregado y que debe ser un toque de atención para que esos votantes de izquierda encuentren en las elecciones una papeleta que les represente. Afirma que el resultado no le ha sorprendido porque el Govern ha conseguido, durante estos dos años, «fijar el relato» de que los problemas son culpa del anterior Ejecutivo.

«Este argumento ya no será creíble a partir de ahora y no podrá arreglar el problema de la vivienda y de la masificación», señala. Castells cree que la actitud de la gente puede cambiar en la segunda parte de la legislatura «y estos activos del relato de Prohens aguantarán menos». Con respecto a lo resultados de Vox, cree que responden a la política nacional porque no se entienden de otra manera con las constantes crisis que vive la formación en Baleares.

Para Lucía Muñoz (Unidas Podemos), la mayoría de derecha que muestra la encuesta no recoge el «efecto Bauzà» del pacto de Presupuestos con Vox. Señala que la encuesta da un respiro a Prohens en un momento muy complicado para ella pero en cualquier caso precisa que el PP cae con respecto al anterior sondeo y Vox sube. «Por mucho que te quieras parecer a Vox, la gente vota a Vox», advierte a Prohens.

Con respecto a la situación de Podemos, que se queda sin presencia en el Parlament, Muñoz advierte que ya han «dado por muerta» a su formación en ocasiones anteriores y ahí sigue. «Sabemos hacer política en las calles», ha dicho. También hace una llamada al PSOE para que «gobierne desde la izquierda». «Si hay un Gobierno que no gobierna y no hace políticas de izquierda, la derecha sube», alerta.

Tolo Gili, presidente del PI, reconoció que su partido es consciente de la delicada situación en la que está en este momento y afirmó que es el momento de agrupar en una única opción a todas las fuerzas de la isla de centro mallorquinista para hacer un frente fuerte. «Hay potencial en ese espacio mallorquinista», señala. Cree que, a la vista del acuerdo de presupuestos, es imprescindible hacer ver a la gente que se necesita un cambio de dinámica. «Mallorca no es Vox», concluye.