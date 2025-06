Una presidenta de sección denuncia el «gran desorden» en la Audiencia de Palma

«Desde el inicio he advertido un gran desorden y me enfrento a diario a la no menos relevante dificultad de conseguir que mis instrucciones se ejecuten». La presidenta de la Sección Segunda de la Audiencia de Palma, la jueza Samantha Romero, ha remitido un informe a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Illes Balears (TSJIB) en la que denuncia la situación «gravísima» en la que se encuentra el órgano judicial.

El escrito de siete folios, entregado esta semana, y al que ha tenido acceso en primicia Ultima Hora, es una contestación sobre el retraso en el señalamiento de juicios en aquella sección y en el apartado de «antecedentes» explica que: «Debo iniciar mi informe significando que el retraso en el señalamiento de juicios no sólo concierne a la Sección Segunda, sino que concierne a ambas secciones penales de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, primera y segunda. Por ello, entiendo, que las medidas deberían adoptarse tras un análisis ponderado de la situación de ambas secciones, con la finalidad de ofrecer una respuesta unificada capaz de solventar las disfunciones que afectan a ambas. También quisiera dejar constancia de que la vacante en la presidencia de la Audiencia Provincial no ha favorecido enfrentar con rigor la situación gravísima en la que nos hallamos».

A continuación, el informe desgrana la llegada de Romero al órgano judicial: «He asumido la presidencia de la Sección Segunda desde el 27 de marzo de 2024. Desde el inicio he advertido un gran desorden y me enfrento a diario a la no menos relevante dificultad de conseguir que mis instrucciones se ejecuten. Todo ello ha motivado que, muy poco tiempo después de tomar posesión como presidenta de la Sección Segunda, solicitara del servicio de inspección del CGPJ una inspección extraordinaria que fue denegada, como consta en al documentación que obra en la secretaría de esta sección».

Acto seguido, añade que «en lo que concierne a la oficina, la vacante de la plaza de letrado durante largo tiempo ha sido un hecho disfuncional y muy perturbador dado que los funcionarios han adquirido la costumbre de autogestionarse. Han perdido la referencia de la figura del letrado y, también, de la de presidente de la Sección. Parece que han interiorizado que las personas que ocupan dichas plazas están de paso y se acaban marchando en cuanto pueden. Sin embargo, ellos permanecen. Por ello, no ven ningún sentido a aceptar unas instrucciones que ellos interpretan que van a quedar vacías de contenido en breve espacio temporal».

Samantha Romero detalla que «desde el inicio del año judicial en curso (2025), he celebrado todas las causas complejas de las que he sido ponente, y en la actualidad me hallo celebrando la causa de especial complejidad correspondiente al PA 140-24 con más de cincuenta acusados, 17 de los cuales se hallan en situación de prisión provisional». La magistrada alude a las bajas de algunos compañeros y compañeras «de modo que ha sido muy breve el lapso temporal en el que la Sección ha constado con la plantilla completa».

Asimismo, se muestra muy crítica con decisiones recientes: «En contra de mi criterio, asentado en consolidada jurisprudencia de la Sala Segunda del TS, se aceptó la renuncia del letrado de un acusado de la causa de especial complejidad conocida como Lujocasa».

Esta decisión «que no he compartido en ningún momento», ha motivado, según Romero, «que hubiera que estar a la espera del nombramiento de otro letrado y que el nuevo letrado no pudiera ilustrarse de una causa compleja como ésta en el breve espacio temporal habido entre su nombramiento y la fecha de inicio del juicio oral», así como retrasar más de un mes la vista y que un tribunal quedara «vacío» de señalamientos.