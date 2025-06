Muere Jaume Santandreu, el excura rebelde que consagró su vida a los más pobres

A los 86 años, y tras una vida de entrega a los más necesitados, que se dice pronto, ha fallecido en Can Gazà Jaume Santandreu i Sureda, el excura rebelde que consagró sus días a los marginados y pobres de Mallorca. Un personaje irrepetible que, además de su faceta humana y social, deja un legado literario inmenso.

El exsacerdote nació en Manacor el 9 de junio de 1938, en plena Guerra Civil española, en el seno de una familia payesa, por lo que desde niño trabajó en el campo. Cuando se trasladaron a vivir a Ciutat, Jaume fue a la escuela de las Hermanas de la Caridad y, con siete años, ingresó en el colegio La Salle. Sufrió abusos sexuales por parte de un fraile, lo que marcó su infancia.

Tres años después entró en el Seminari Menor de Mallorca, donde siguió sumido en la tristeza por la traumática experiencia vivida. En 1954 obtuvo una plaza en La Sapiència y en 1960 fue ordenado sacerdote. Su primer destino fue la parroquia de Sant Francesc de paula, en Palma, y después fue nombrado vicario de sa Pobla.

En 1964 se marcha como misionero a Piura, en Perú, y su estancia allí, entre los más pobres, le cambia para siempre. Se da cuenta que quiere trabajar, día y noche, para ayudar a los marginados y, al mismo tiempo, descubre la libertad política que no tenía en España.

Cuando regresa a Mallorca, su isla querida, en 1967 se convierte en un cura obrero y contestatario, que se niega a agachar la cabeza ante las injusticias sociales. Trabaja en el sector de la hostelería y empieza a escribir sus primeras obras, de gran valor literario.

En 1976 funda el Casal d’Acolliment La Sapiència, en la Plaça de sant Jeroni, para atender a las personas en situación de exclusión social. Años después, en 1981, el Col·lectiu Marginats-la Sapiència se traslada de sede y abre el albergue Can Pere-Antoni. El 1990, junto con mossèn Pere Fons, pone en marcha un comedor para la gente mayor en la parroquia de Maria de la Salut.

Son los años dorados de Santadreu. Nada detiene su sueño de volcarse con los más necesitados. Con los toxicómanos cuyas vidas ha arruinado la heroína, que tantos estragos hizo entre los años 80 y los 90. En 1993 funda l'Associació Altruista Es Refugi, en Palma y el año siguiente abre Cas Carrilano. En 1995, estas entidades se concentran en Ca l'Ardiaca. El 2003, funda Can Gazà, un instituto contra la exclusión social.

También se implica en política y entre 1988 y 1992 es el presidente de ERC en las islas. Se vuelca, también, en la defensa de la lengua catalana y se convierte en un articulista habitual de medios como Diari de Balears donde, en ocasiones, sus opiniones polémicas levantan ampollas en los sectores más conservadores. Era un enamorado de Jesús enfrentado a los postulados de la Iglesia. De hecho, en 2010 renunció a su condición de sacerdote.

En 2022 hizo pública su homosexualidad y en una entrevista con este periódico se fotografió junto a su pareja, Miquel Àngel Castell: «Jesús dijo que si hacíamos algo por los pobres nos daría cien veces más y la vida eterna. Yo me siento recompensado, multiplicándolo por 200 por ciento, al haberme puesto a Miquel Ángel en mi vida». Han pasado juntos más de 25 años.

Humilde y brillante, hace unos meses ya intuía su final: «Yo tenía licencia para insultar porque me habían condenado al basurero, pero eso no oculta que entre la basura no puedas aprender y reconocer tus errores. He insultado a todo cristo, pero la reconciliación es importante y ha llegado la hora. Sé que hay muchas personas que han podido sentirse ofendidas y me gustaría reconciliarme».

El pasado martes, a Jaume le diagnosticaron un cáncer terminal. Pero a él, apóstol de la exclusión social y bregado en mil batallas, no le intimidó lo más mínimo. Preparó sus últimos días y quiso que lo sedaran en Can Gazà, su casa y la de tantos 'sin techo' que él cuidó. Rodeado de sus íntimos. Con su corte de desamparados y sus colaboradores más estrechos.

"Y quiero que cuando me incineren mis cenizas sean enterradas en el jardín de Can Gazá, que es un lugar muy bonito".