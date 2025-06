Gabriel Escarrer: «Retirar la subida de la ecotasa no compensa la legalización de 100.000 viviendas turísticas de un plumazo»

Dirigir una de las mayores cadenas hoteleras del mundo no evita que Gabriel Escarrer (Palma, 1971) se mantenga atento a las evoluciones de la industria turística en Baleares. Máxime con telones de fondo como las negociaciones del convenio de hostelería -encalladas y con la posibilidad de huelga sobrevolando la mesa- o la saturación turística, un problema para el que tiene dos culpables, por este orden: alquiler vacacional y Govern, este último por no parar los pies al primero.

Llegamos a junio sin convenio. ¿Le preocupa que se alarguen tanto las negociaciones?

Creo que con la volatilidad existente en tantos frentes, lo mas conveniente para todas las partes seria firmar el convenio antes del verano. Pero la firma de este acuerdo es más importante que urgente y debe firmarse bien, porque todos nos jugamos mucho. Los salarios han subido por encima del IPC desde 2014, pero resulta inasumible pensar que se pueden subir en la misma línea indefinidamente. No obstante, estoy seguro de que acabaremos entendiéndonos.

¿Le preocupan las huelgas y movilizaciones que ha anunciado UGT?

Esperemos que los sindicatos sean razonables, porque todos nos jugamos mucho y tenemos mucho que perder ante una eventual huelga, ellos también. En Canarias el seguimiento ha sido muy limitado, y no ha ayudado a nadie.

¿Qué subida salarial puede permitirse el sector hostelero?¿Vería factible llegar a los dos dígitos?

En estos momentos, la Federación Hotelera ha hecho una propuesta económica razonable -un 8,5 % más en tres años-, basada en un estudio técnico riguroso, no en una posición aleatoria, ideológica o de conveniencia. Y en el convenio no se debe hablar únicamente de subidas salariales: para poder subir salarios, las empresas primero tenemos que generar valor y hacer las cosas bien, y eso es lo que intentamos hacer. La productividad será clave para poder mantener una subida razonable de salarios, sobre todo, si pensamos en la incesante presión a las empresas con iniciativas como la reducción de jornada.

El Govern se acaba de abrir a mediar en la negociación. ¿Es lo apropiado?

Valoramos muy positivamente en cualquier caso la colaboración del Govern, pero el convenio debe ser fruto de la negociación colectiva entre empresas y sindicatos. La experiencia en Balears nos dice que sabemos hacerlo, porque en el pasado ha funcionado.

La oferta complementaria se queja de que transporte y hoteles han subido tanto sus precios que los turistas han dejado de gastar en extras. ¿Llevan razón?

La oferta complementaria es una parte esencial del sector y creo que hemos demostrado que vamos de la mano. Dicho esto, creo que no es un diagnóstico muy acertado. Parecen asumir que el turista sigue teniendo un poder adquisitivo medio-bajo, aunque la oferta hotelera haya elevado mayoritariamente su categoría, atrayendo un público mayoritariamente de 4 y 5 estrellas. Está demostrado que los clientes de mayor poder adquisitivo gastan más y mejor en los destinos, y no se quedan siempre con la pensión del hotel. Por otra parte, la oferta de vuelos se ha ampliado y hay un amplio abanico de oferta low cost que ha democratizado notablemente los viajes.

¿Cuál sería su recomendación para estas empresas?

Mi recomendación sería que se sumen a la mejora de categoría de sus productos y servicios, como han hecho ya muchas de ellas. Y que, en todo caso, las quejas se dirijan a modelos de negocio que apenas generan valor ni redistribución de rentas en el destino, como el del alquiler vacacional.

El Govern finalmente no ha subido la ecotasa, pero tampoco ha aplicado las restricciones al alquiler turístico que los hoteleros demandaban. Por su reacción, quedó usted más decepcionado que otra cosa.

El acierto de retirar la subida de la ecotasa -que habría sido injusta e ineficaz- no compensa el daño que ha causado a toda la sociedad legalizar de un plumazo casi 100.000 viviendas para el alquiler turístico que deberían haberse devuelto al mercado de uso residencial. Ha sido una enorme decepción, aunque no por nuestro interés particular, sino por cuanto no responde al interés general y sin embargo sí afecta a la calidad y sostenibilidad de nuestro modelo turístico.

¿Le ha defraudado el proceso participativo del Pacte Sostenibilitat?

No tengo queja en cuanto al proceso, aunque hasta el momento, las decisiones del Govern no parecen haber escuchado al sector. Más que defraudados, en estos momentos diría que nos sentimos más escépticos que al comienzo. A menudo los gobiernos dictan tratamientos de choque mal orientados sin tener un diagnóstico preciso que identifique las causas de los problemas, con medidas ineficaces o discriminatorias para acallar la opinión pública.

¿Se debería acabar con el alquiler vacacional en plurifamiliares en todo el territorio balear?

Absolutamente, con la única salvedad tal vez de los casos de edificios exclusivamente reservados para ello, en los que no convivan con el uso propiamente residencial, y siempre en zonas delimitadas como no tensionadas.

La patronal del alquiler turístico, Habtur, le acusa de hipocresía, alegando que los hoteleros contribuyen desde hace décadas a los problemas actuales de Baleares.

No tienen argumentos para rebatirnos y por ello nos insultan y recurren al mantra del consumo de territorio. Como si los cientos de miles de pisos y casas vacacionales no ocuparan territorio, detrayendo al mismo tiempo plazas residenciales que además de ocupar territorio, serían absolutamente esenciales para que los residentes y trabajadores foráneos puedan acceder a una vivienda digna. Los datos matan al relato: es un hecho que el parque de plazas hoteleras en Balearws se ha incrementado de manera residual, mientras que el parque de viviendas turísticas ha crecido un 135 %, 27 veces más. Justamente, los años en que se han disparado los problemas de masificación y gentrificación. Además del problema del alto índice de viviendas ilegales. No tengo nada más que decirle a la patronal del alquiler turístico.

¿Teme que el ‘efecto Trump’ tenga un impacto negativo sobre la industria turística?

No para Baleares -donde la demanda de viajeros de EEUU ha seguido creciendo- ni para otros destinos españoles. Respecto al turismo en EEUU, donde Meliá cuenta actualmente con dos hoteles, no creo que el impacto vaya a ser muy importante. Además, todo indica que las tensiones arancelarias están en camino de suavizarse.

La Administración Trump le declaró persona non grata en su primera etapa a raíz de las reclamaciones de los descendientes de exiliados cubanos por la ley Helms-Burton. ¿Cómo es su relación con el Gobierno de EEUU a día de hoy?

Afortunadamente, la única reclamación basada en la ley Helms-Burton que nos hizo un particular fue juzgada y rechazada por los tribunales. Respetamos profundamente a la Administración estadounidense y nuestra relación es la normal de una empresa turística que cumple con la ley.

En Fitur dijo que los 94 millones de turistas llegados a España en 2024 «no son una buena noticia». ¿Mantiene el diagnóstico para los 18,7 millones de Baleares?

Mis declaraciones deben ponerse en su contexto: lo que digo, y mantengo es que el foco no debe ponerse en seguir incrementando el numero de turistas, sino en su calidad, la derrama económica o contribución que dejan en los destinos, su diversificación con diferentes segmentos turísticos y su distribución a lo largo de la temporada.

El Consell de Mallorca ha eliminado la palabra «promoción» de su estrategia turística. ¿Le parece una medida con efectos reales?

Creo que el Consell debería liderar un cambio en la promoción, no eliminarla. Además pediría un esfuerzo de consistencia, evitar bandazos o lanzar mensajes confusos que puedan enaltecer las posiciones antiturismo. Es evidente que no necesitamos promocionar las llegadas de mas turistas de sol y playa en temporada alta, ni necesitamos turismo de mochila que no aporte valor, ni por supuesto turismo de excesos. Pero es evidente que si queremos elevar el nivel de nuestros turistas y extender la temporada debemos hacer una promoción mejor, bien dirigida y segmentada. Igualmente, esta promoción debe focalizarse en los mercados emisores de mayor valor añadido, como EEUU y Medio Oriente, con estancias mas largas y una mayor derrama económica.

Mantienen que los precios altos son el mejor cortapisas contra la masificación, pero la realidad es que cada año llegan más turistas.

Volvemos a la cuestión capital de cuál es el origen de ese incremento de turistas si las plazas hoteleras están prácticamente congeladas desde hace décadas: ese incremento responde pues a otro tipo de oferta legal, y muchas veces ilegal, sobre todo, de viviendas de alquiler vacacional. Toda la oferta ilegal debe ser eliminada como primera medida frente a la masificación. Dicho esto, la subida de los precios es positiva para hoteles, trabajadores y Administración pública.

La penetración de los fondos de inversión internacionales en la industria hotelera es cada vez mayor. ¿Cómo lo valora?

Los nuevos modelos de propiedad hotelera se implantan en todo el mundo, porque el dinero busca destinos seguros y rentables, y la inversión hotelera ofrece buenas perspectivas. En Meliá hemos sido capaces de capitalizar esta tendencia e impulsar un modelo de negocio que incluye una proporción de hoteles bajo modelos de gestión, alquiler o franquicia, donde la propiedad y las grandes inversiones son de otros, pero donde nosotros ponemos en valor y rentabilidad nuestro know-how, nuestras marcas, nuestro talento propio y nuestra reputación.