'Boom' de graduaciones en Mallorca: un día inolvidable

Las graduaciones se han convertido en un hito muy importante para los estudiantes y sus familias y se han convertido en un auténtico 'boom' en Mallorca. Estas semanas numerosos alumnos de la Isla están celebrando la finalización de las etapas educativas de ESO y Bachillerato. Ultima Hora ha entravistado a algunos de ellos.

«Graduarme ha sido una mezcla entre orgullo por llegar hasta aquí y emoción por dejar esta etapa que ha durado tantos años, dejar atrás a mis compañeros y profesores. Pero estoy muy contenta por llegar tan lejos y llevar todos estos años en mi corazón», explica Paula Llinàs, que ha cursado ESO en Aula Balear.

Lucía Alonso, que ha cursado Bachillerato en el colegio Santa Magdalena Sofía, expone que «graduarme significa muchísimo para mí; es como cerrar un capítulo muy importante de mi vida. Fueron años de esfuerzo, risas, amistades, y también momentos difíciles que me ayudaron a crecer».

Por su parte, Luisa Fons, que ha concluido Bachillerato en el colegio Sant Francesc, señala que «para mí haberme graduado supone un gran alivio, ya que segundo de Bachillerato es un curso duro, quizás el que más, y muy exigente, en el que no puedes perder ni un segundo. Así que mucho alivio y felicidad, aunque hasta que acabe y apruebe la selectividad no será del 100 %».

Daniel Orozco, que ha finalizado Bachillerato en el colegio Santa Magdalena Sofía confiesa que «graduarme significa mucho para mí. Es el cierre de una etapa que me dejó aprendizajes, amistades y muchos recuerdos. También marca el inicio de una nueva fase, donde tengo que empezar a tomar decisiones más importantes sobre mi futuro, como qué estudiar o en qué trabajar. Me siento orgulloso de haber llegado hasta aquí».

¿El día más feliz?

Preguntados por si es el día más feliz de sus vidas hasta el momento, Paula responde «puede que no haya sido el día más feliz de mi vida, pero si uno de los más importantes e inolvidables». En este sentido, explica que «he estado junto a las personas que más quiero y he disfrutado lo máximo que he podido». Lucía señala que «fue uno de los más felices. Estar rodeada de mis compañeros, ver a mi familia tan orgullosa. Es un día que voy a recordar para siempre».

Por su parte, Luisa asegura que «ha sido uno de los días más felices, no por el hecho de graduarme en sí, sino por haberme demostrado a mí misma que sí que puedo. A veces los estudiantes pensamos que somos incapaces de sacarlo adelante, te entran las dudas... Así que fue un día muy feliz porque me he esforzado y al final lo he conseguido». Daniel tiene claro que «ha sido uno de los días más felices, sin duda. Compartir ese momento con mi familia, amigos y compañeros fue increíble. Sentí mucha emoción, sobre todo cuando recibí el diploma. No sé si fue el más feliz, pero sí uno de los que más voy a recordar».

Preparadas con esmero

Los estudiantes y sus familias organizan las graduaciones con mucho cariño y esmero. El responsable de Relaciones Externas del Corte Inglés en Baleares, Antonio Sánchez, confirma que durante estas semanas hay una gran afluencia de estudiantes que acuden con sus familias a comprar vestido para este día tan importante. El gasto medio oscila entre 100 y 250 euros, dependiendo del poder adquisitivo del alumno. «Las chicas se decantan por vestidos de fiesta y un complemento que no falta es el bolso; mientras que ellos en algunos casos apuestan por trajes, pero sin corbata por el calor». Sánchez añade que la mayoría de los estudiantes que acuden a comprar ropa y complementos para la graduación procede de institutos concertados y privados, pero también hay públicos.

Paula destaca que «la organización de esta graduación nos ha llevado mucho esfuerzo y tiempo, pero al final todo ha salido perfecto». Además, confiesa que «elegir el vestido ha sido complicado, pero no ha sido muy caro; lo más costoso han sido la fiesta y los preparativos». Lucía también lo ha organizado «con mucha ilusión. Elegí un vestido que me encantaba, pero no fue el más caro. Queríamos que todo fuera bonito, pero sin gastar demasiado. La fiesta fue sencilla pero especial, con música, comida y, sobre todo, gente que me quiere».

Luisa expone que «todos queríamos que la graduación fuera un momento especial, así que colaboramos para elegir un sitio donde cenar, que vinieran los profesores… Y también dónde celebrarlo después de cenar. Ha sido muy bonito organizar algo juntos por última vez». Respecto al vestido, «tenía claro que quería uno especial y elegante, y creo que lo conseguí». Respecto al coste total de la graduación, incluyendo la cena y la fiesta posterior, calcula que han sido unos 150 euros. «Ha valido la pena porque era un día muy especial para mí y quería que saliera todo perfecto», razona.

Daniel cuenta que «la organizamos en familia, como algo sencillo pero especial. No gastamos mucho: busqué un traje accesible y lo celebramos con una reunión pequeña. Lo importante era disfrutar el momento sin exagerar en los gastos». También lo celebró con sus amigos y disfrutó mucho de organizarlo.