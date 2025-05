«Vamos hacia un mundo sin trabajo»

Isaac Marcet fundó y dirigió 'Playground', el primer medio en español en vídeo multiplataforma que llegó a ser de los más vistos del planeta. La clave estuvo en su enfoque creativo dirigido a un público 'millennial' ansioso de leer sobre sexualidad, drogas, vidas alternativas y política bajo una mirada juvenil. El subidón espídico dio paso a un abrupto bajón: en 2018 perdió el 80 % de su tráfico tras el cambio del algoritmo de Facebook, la carta a la que apostaron todo.«Fue un experimento basado en esa parte de mí que creía en la técnica, en el capitalismo», confiesa su creador desde el otro lado del teléfono. De creer en la utopía digital pasó a abominarla. Después de que todo se viniera abajo dirigió el exitoso podcast Generación Futuro y publicó La historia del futuro (Plaza & Janés). «Vivimos una decadencia que nos enseña que el tiempo no progresa, que son ciclos que empiezan y acaban de forma virtuosa, pero todo fin anuncia la mañana», afirma ahora que acaba de lanzar junto a la filósofa Paula Pita el podcast El teatro del mundo: «Es más auténtico; no está patrocinado por Spotify y aborda temas muy complejos». Conversamos con motivo de su visita a Casa Esment, en Palma, de la mano de Eticentre.

Vivimos una deserción en la identificación laboral que las empresas reducen a «la gente ya no quiere trabajar». Lo veo más como un rechazo del modelo, de los ritmos y la manera de trabajar intensiva y acelerada, no solo de la precariedad. ¿Cómo lo interpretas?

Oficio no es lo mismo que trabajo. La etimología nos dice que trabajo viene del latín tripalium, un instrumento de tortura compuesto por tres palos para sujetar y torturar a una persona. El oficio es otra cosa, significa hacer una obra. En el medievo se trabajó la artesanía, una tradición de miles de años que permitía una iniciación filosófica, espiritual y metafísica de la persona. El músico, el alfarero, el herrero o el escriba se conocía a sí mismo a través de su oficio. El trabajo hoy es un modo de subsistencia cada vez más precario y que ocupa más horas. El trabajo per se está en un proceso de decadencia absoluta.

¿Qué podemos hacer?

La única solución que veo –si bien no se implementará socialmente– es que toda aquella persona o empresa que pueda regrese a esa concepción del oficio. Suena naíf e inocente porque no se hará, aunque conozco gente que ha salido del mercado laboral para hacer proyectos pequeños que les llenan a pesar de ganar poco. Es un salto que por desgracia solo puede dar gente con privilegios. Una mujer que limpia hoteles lo tendrá más difícil porque está sometida al mercado, pero si alguien ve viable hacerlo, que lo haga.

¿Cuál sería tu línea roja?

Me negaría a trabajar para un algoritmo. Estamos atrapados en un sistema tecnoeconómico, pero no podemos perder la humanidad. De lo contrario, lo perdemos todo. Hay que decir hasta basta.

Internet no es un aliado, es un opresor

«Vamos a la extinción del periodismo como práctica, como actividad humana. Igual le quedan unos 100 años», decía hace poco el periodista Vincent Bevins. ¿Tiene futuro este oficio?

En Estados Unidos ya hay redacciones fantasmas, donde los periodistas son reemplazados por la IA, que redacta y da su punto de vista. Lo mismo pasará con los podcasts. La prensa, como Hollywood, pudo haber regulado todo esto, pero no se hizo. Cuando fundé 'Playground' veía que Internet y Silicon Valley podrían ser aliados, pero cuando conoces su origen y hacia donde va, entiendes que son todo lo contrario. Vienen a suplantarnos, a confeccionar la información para manipular y crear un futuro donde la gente compre sus productos, vote y haga lo que les interesa. Silicon Valley fue creado por El Pentágono, como Internet. En esos años el MIT [Massachusetts Institute of Technology] se manifestó y habló de un Gran Hermano, alertando de que sería un experimento social que había que parar. El gobierno norteamericano privatizó todo eso para alejarse de la idea del Gran Hermano, pero hoy vemos que la Administración Trump y todas esas empresas tecnológicas son indisociables. Internet no es un aliado, es un opresor.

Y, ¿cómo todo esto impactará en el mercado laboral?

Hay pronósticos en el mundo de la futurología sobre la sustitución de un 30 % de los empleos de cara a 2030 y del 60 % en 2040. Creo que esto se dará más rápido y varias empresas hacen predicciones en esta línea. El informe ‘AI 2027’, de Daniel Kokotajlo, es todavía más alarmante. Los primeros trabajos que se suplantarán serán los programadores porque la IA lo hará por sí misma. Eso se preveía hacia 2040, pero este análisis señala que esa automatización masiva se dará en cuestión de dos o tres años. Todo va más deprisa de lo esperado y los propios creadores están sorprendidos. Vamos hacia un mundo sin trabajo. Los futuristas irán acelerando sus pronósticos. Algunos dirán que en un escenario negativo nos quedaremos con menos empleos, pero que se crearán otros nuevos. Si bien habrá reemplazos, no será en proporción a la destrucción de trabajos. Como ha ocurrido siempre. La primera revolución industrial destruyó más empleos de los que creó. Y esta vez pasará igual. El problema es que vamos hacia un paradigma en el que el ser humano será sustituido a nivel cognitivo, no solo físico. En el mejor escenario, si vamos hacia un reemplazo vertiginoso en lo económico, una renta básica universal no será suficiente.

Pero la tecnología jamás estará al nivel de la capacidad cognitiva humana, de lo contrario, será posthumana.

La IA nunca tendrá la inteligencia del ser humano. Puede que vayamos hacia esa distopía del reemplazo total del empleo, pero creando una renta básica universal que funcione y eso lo compense. Aun así, el ser humano no puede vivir de jugar en el metaverso y tener sexo virtual. El oficio dignifica, ser amo y señor de tu vida, ser jardinero, como dice la Biblia. Estamos aquí por algo. Conocernos a través de lo que hacemos. Cuando todo lo haga la IA, que creo que lo hará peor porque lo hará sin moral ni conciencia, en ese momento, habremos perdido muchas cosas. La experiencia del mundo se siente. Y la máquina no siente. La máquina miente y ya se han dado cuenta de eso los propios programadores. No tiene conciencia ni moral ni remordimientos.

«La solución no es sumarse a la ola de la automatización, sino precisamente volver a la humanidad». Foto: MAHALA NUUK

Has pasado de ser un gurú de la comunicación digital a abominar Silicon Valley ¿Estamos ante el furor de un converso?

Llevo desde que tenía 17 años debatiendo internamente las ideas que salen en La historia del futuro. Es algo que me ha fascinado intelectualmente desde siempre. 'Playground' fue un experimento basado en esa parte de mí que creía en la técnica, en el capitalismo. Pero esa experiencia y la caída que tuvimos lo desmintió, y ahora se está corroborando con todo lo que ocurre en el sector tecnológico. El debate personal que tenía era sobre si el tiempo progresa o no, sobre si es circular. El tiempo no es lineal, no progresa, aunque pueda haber progresos materiales, que no tienen por qué serlos a nivel moral, espiritual ni ecológico. Ahora tenemos menos capacidad de concentración que la que pueda tener hoy un indígena del Amazonas, que será profundamente más inteligente que nosotros porque está en el mundo. Podemos ser más listos, pero no inteligentes. Hemos perdido el estar presentes. Está siendo una decadencia que nos enseña que el tiempo no progresa, que son ciclos que empiezan y acaban de forma virtuosa. Todo fin anuncia la mañana. Y sí, estamos en un momento oscuro, crítico.

¿Cómo debemos enfrentarnos a ese abismo?

Siendo realistas y conscientes de dónde estamos, creo que todo es una gran oportunidad. Apocalipsis significa en griego 'quitar el velo' o 'revelación'. Estamos en el momento en el cual hemos entrado en una crisis sobre la que no podemos mentirnos más, tal y como pasa en las tragedias griegas. En el sufrimiento uno es consciente de lo que hacemos mal y de lo que deberíamos hacer bien. Quizás sirva para darnos cuenta de qué personas queremos ser y qué mundo queremos. Quizás esta crisis, este gran engaño, hace caer el velo y se convierte en una posibilidad para volver a una realidad y una moral. Es un momento difícil y los más perjudicados serán las poblaciones del sur, lo cual es un acto de terrible crueldad porque son los que menos han contaminado y aun así sufrirán más esas consecuencias. La solución no es sumarse a la ola de la automatización, sino precisamente volver a la humanidad. Eso implica un acto de resistencia en nuestros trabajos, negándonos a perder esa parte. Hay que opinar, escribir o componer una canción; todo lo que nos hace humanos y solo nosotros podemos hacer.

¿Qué medios sobrevivirán?

Los medios regionales seguirán por tener cierta cantidad de lectores fieles, pero con la automatización de la Inteligencia Artificial de Google se viene una gran crisis. A los medios tradicionales no les queda otra que trabajar para los algoritmos. Y me incluyo. La prensa de verdad es la de redacción, la clásica, pero como una vaca lechera estará al servicio de una serie de algoritmos que redactarán y transcribirán textos, vídeos y podcasts. Se acabaron los banners publicitarios. Habrá una escabechina entre los más dependientes de Google porque la mayoría llegan a cuotas de audiencia del 90 %. Muy pocos medios, seguramente los más importantes, sobrevivirán a base de suscripciones, pero eso no cubrirá las pérdidas. El mercado es muy pequeño: demográficamente España es diminuta y la gente en Latinoamericana no paga; además, la población ahí es más joven, y ese colectivo es el que menos se suscribe. Es ahí donde aparecerán empresarios, partidos o personas influyentes que los comprarán para politizar y polarizar el discurso. Luego, además, seguirá habiendo esos microinfluencers que viven en una anarquía sin código deontológico. La prensa en el mundo brillará por su ausencia, aunque pueda haber proyectos de filántropos demócratas que quieran salvar algunas cabeceras.

Vamos a algo peor que ser mandados por millonarios: por máquinas que nunca tendrán remordimientos

También hay una desidentificación del mercado, la política y los medios. ¿Habrá suficiente gente interesada en leer y pagar por el periodismo?

Debería de haber gente si queremos conservar nuestra democracia, pero no la habrá. Estamos ante unas nuevas generaciones en las que muchos prefieren una autocracia a una democracia. Hay varias encuestas al respecto. Si bien nuestras democracias no son lo mejor, sí que son mejor que una autocracia. Son jóvenes –y no tan jóvenes– que han crecido en línea, siendo un experimento de ingeniería social de millonarios de Silicon Valley. Con Joe Biden y Lina Khan los demócratas iban a regular y frenar los avances en IA, así como dividir esas empresas tecnológicas. Iban a tomar medias democráticas. Pero ahora están los que quieren una utopía en Marte, que aspiran a la inmortalidad o crear una nueva especie híbrida entre humano y robot. Son auténticos ignorantes que no saben qué es la humanidad. Gente que no entiende qué es la experiencia humana, que no ha leído a Homero y no sabe disfrutar de Bach. Vamos a algo peor que ser mandados por estos millonarios, que es ser dirigidos por la máquina, que nunca tendrá remordimientos, ni compasión, ni empatía.

El ‘No future’ de los punks tiene más sentido ahora, pero ya no impulsa a la rebelión contra esa distopía que describes.

La palabra futuro se empezó a usar en los inicios del capitalismo para desprenderse de una forma de tiempo que era circular y con el objetivo de que fuera lineal para que cuajara con la idea de progreso técnico y económico. Los pukis fueron muy inteligentes al decir eso. El tiempo es circular, no lineal, como pensamos hoy; si pretendes que haya futuro, te estás cargando tu presente y el devenir. Eso es lo que nos impide vivir en el presente. Ver la realidad como algo que con crecimiento económico ilimitado lograrás alcanzar una utopía nos lleva a donde estamos: a trabajar más que nunca, esclavizados, sin oficios dignos. No future es un canto a la esperanza. Hace solo 500 años que creemos en el futuro lineal, lo cual es un pie de página en la historia humana. Queremos una vuelta a un tiempo humano, real, que nos ancle en el presente. Más allá de la lucha laboral y política, que hay que hacerla, necesitamos una resistencia íntima para recuperar el tiempo natural, humano.

Más allá de la lucha laboral y política, que hay que hacerla, necesitamos una resistencia íntima para recuperar el tiempo natural

«La verdadera revolución ocurrirá cuando abandones el egocentrismo», decía Jiddu Krishnamurti. Ya sabemos que solo un cambio exterior, materialista, conduce al control, a los autoritarismos. Hace falta una visión mixta.

Leí mucho a Krishnamurti. Ahora se está dando un despertar espiritual y religioso en la generación Z. Eso es positivo y negativo a la vez, porque también trae aparejado una vuelta al fundamentalismo. Algunos van por ese camino y hay que alertar sobre ello. Aun así, está habiendo un despertar de personas que salen del circuito y se preguntan quiénes somos y cómo resistir íntimamente. Cómo volver a un tiempo presente.

Salvador Pániker veía el misticismo como un lenguaje universal que permite salir de ideologías y creencias. No es fácil llegar ahí, pero permite entenderte con cualquiera.

Es que al final todos, más o menos, buscamos el misterio. Lo intuimos. Ya seas de Vox o creas en cualquier otra idea política. El misticismo va más allá de la ideología. Es lo que nos une a todos, pero si utilizas esa metafísica como algo falso estarás usando algo muy grave y peligroso.