Rocío Capristo: «Podríamos evitar el 30% de los cánceres si dejamos de consumir tabaco»

El Día Mundial Sin Tabaco se celebra el 31 de mayo de cada año. Esta celebración anual informa a la sociedad acerca de los daños que ocasiona el consumo de tabaco, las prácticas comerciales de las empresas tabacaleras o lo que las personas de todo el mundo pueden hacer para reivindicar su derecho a la salud y a una vida sana, y proteger a las futuras generaciones. Rocío Capristo, técnica de promoción de la salud de la Asociación Española Contra el Cáncer en Baleares, atiende a Ultima Hora para hablar sobre la importancia reivindicativa de esta fecha y sobre los peligros que conlleva el consumo de tabaco.

«Es fundamental conmemorar este día. El tabaco causa alrededor del 30% de los cánceres, y no sólo de pulmón, por lo que es muy importante que la sociedad sea consciente de ello», explica Capristo. Para ella, el mayor desafío al que se enfrentan desde la organización es el consumo y la necesidad de que éste disminuya. «Nuestro mayor reto es que los jóvenes no comiencen a fumar y que las personas que lo están haciendo, lo dejen», afirma.

Uno de los nuevos peligros al que hacen frente es la aparición de los nuevos dispositivos para su consumición, algo que desde la AECC se busca combatir. «Hay que evitar que los más jóvenes se familiaricen con los cigarrillos electrónicos y el vapeo. Se ha abierto una puerta muy peligrosa con estos nuevos métodos y pueden tener efectos perjudiciales». Capristo relata que cualquier aire que entre en los pulmones y que no sea natural «puede afectar al organismo. Existen enfermedades respiratorias como la EVALI, una lesión pulmonar asociada al uso de cigarrillos electrónicos o al vaper. Por ello es muy importante concienciar sobre los peligros que conllevan estos métodos. Que se vea que fumar de esta forma también tiene riesgos. La mayoría de estos aparatos lleva nicotina, por lo que se puede crear una adicción a ellos y potenciar la aparición de tumores».

Capristo indica que los jóvenes empiezan a fumar a los 14-15 años, por lo que desde la AECC buscan estrategias para evitar que caigan en el consumo de tabaco. «Hemos detectado que ha habido un ligero descenso a lo que es el tabaco tradicional, pero un aumento en el consumo de los nuevos dispositivos. Las empresas tabacaleras utilizan la venta directa por internet, el pago a influencers o los patrocinios para incidir en su producto. Desde la asociación hemos puesto en marcha el Proyecto Zero, en el que se han elegido a 60 jóvenes de toda España para que lideren la lucha antitabaco. Al final, la mejor manera de llegar a ellos es con gente de su edad, que dominen su lenguaje. El objetivo es que realicen acciones y campañas para combatir este cambio y que los jóvenes se sientan parte de ello».

El cáncer de pulmón, el más común

Rocío señala que el cáncer de pulmón es la enfermedad más común en los fumadores, con 693 casos detectados en Baleares en 2024, aunque también hay otros a tener en cuenta. «Existen los de garganta y esófago. Del primero hemos reportado unos 72 casos en 2024 en las islas, mientras que de esófago se han contabilizado 124».

Por último, Capristo lanza un mensaje a todos aquellos que consumen tabaco pero que todavía no se atreven a dejarlo. «Lo importante es que sepan que hay ayuda para dejar de fumar. Aunque nosotros nos centramos sobre todo en los pacientes oncológicos para que dejen de consumirlo por su propia salud, la gente que quiera dejarlo no está sola. No es algo fácil pero hay recursos para que lo consigan. En muchas clínicas de atención primaria de Baleares se realizan cursos para ayudar a aquellos que tienen dificultades para no fumar», indica. «Es una gran decisión y un gran paso, pero no están solos en este proceso», concluye.