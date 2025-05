«Nana nos cambió la vida, teníamos pánico a que atropellaran a nuestro hijo Luis que tiene autismo»

Luis tiene autismo severo de nivel 3. Ahora, con 12 años cumplidos, vive en el campo en Manacor, pero cuando era más pequeño residía en pleno centro de Palma, en la calle Blanquerna. Como otros niños con autismo, al salir a la calle tiene fuertes episodios de ansiedad por lo que tiende a salir corriendo. Su familia tenía auténtico terror ante un posible atropello.

Investigando sobre autismo su madre María Antonia Valero dio con la asociación DISCAM, que entrena perros de asistencia para las personas con este síndrome. Tras un año y medio de adiestramiento en Cataluña, en el año 2020, en plena pandemia del coronavirus, Nana voló a Mallorca con su entrenadora. Desde entonces Nana y Luis son inseparables.

«Nos cambió la vida. Cuando vives en la ciudad como vivíamos nosotros con un niño como Luis que coge rabietas y se escapa, vas reduciendo tus salidas y llega un momento en el que no vas ni al súper. Ya no hacíamos nada, no teníamos vida hasta que llegó Nana», recuerda su madre.

Explica que si no hay más perros de asistencia a personas con autismo en Baleares es porque «las familias no reciben suficiente información». «Si supieran que a través de asociaciones de la Península pueden tener uno y que se subvenciona a través del IMAS creo que aumentarían las peticiones», reflexiona.

En su caso le costó dar con una asociación dispuesta a adiestrar a un perro para asistir a Luis. «Te informas como puedes y no fue fácil porque aquí no hay nadie que lo haga. Fuimos a la asociación DISCAN en Cataluña a ver a los adiestradores. Ellos eligen muy bien el perfil, porque no todos son aptos para un perro. Luis ya se veía entonces que estaba muy mal y nos dijeron que sí. Nos explicaron cómo funcionaba, también las financiaciones y nos cambió la vida. Cuando llegó Nana, llevábamos cuatro meses encerrados por la COVID-19 y nos fue bien a todos», relata.

¿Qué hace un perro de asistencia a personas con autismo? «El perro lleva dos correas, una la lleva el niño y la otra el padre o la madre. Además Luis está atado a él con un cinturón y eso es lo que evita que salga corriendo, porque Nana se queda clavada», dice la madre. «Al estar atado se sentaba y ya no se iba y Nana se quedaba a su lado hasta que se le pasaba. Él la agarraba fuerte y se le pasaba rápido. Teníamos pánico de que pudieran atropellarlo. Aún ahora que vivimos en el campo, sigue ayudándonos cuando Luis va a la urbanización de al lado», añade.

Pagaron 8.000 euros por Nana, un precio que no cubre el coste total del animal y de su adiestramiento, pero DISCAM es una asociación sin ánimo de lucro y cuenta con patrocinadores que ayudan a la financiación. «En nuestro caso creo que la mitad la pagó Bayer. Cuando conseguimos inscribir a Nana en Baleares, el IMAS desarrolló su reglamento y ahora subvenciona una parte, pero eso es algo que prácticamente nadie sabe».

Sobre el cambio normativo aprobado esta semana en Consejo de Ministros con el objetivo de garantizar el acceso de los perros de asistencia a todos los espacios de uso público en España con independencia de la comunidad en la que vivas, María Antonia Valero explica que «la ley de Baleares ya contemplaba el acceso universal de los perros de acompañamiento». Entre las novedades de la normativa está la posibilidad de acudir con los canes a playas, piscinas y parques acuáticos, siempre que no entren en el agua. «Nosotros no vamos a la playa porque el perro pasa muchísimo calor», dice.

Por primera vez la norma estatal reconoce también el derecho al descanso de los animales al cumplir los diez años. Aunque ya no den servicio mantendrán su derecho a la accesibilidad universal. María Antonia Valero, aplaude esta idea, aunque explica que en Baleares el IMAS expide un carnet que se renueva en teoría cada cuatro años, aunque en la práctica, dice que no hay un seguimiento activo de los casos.