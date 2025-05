Perros de asistencia en Baleares: Un compañero para toda la vida

El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes 27 de mayo un Real Decreto redactado por Derechos Sociales con el objetivo degarantizar a las personas que usan perros de asistencia que puedan acceder con ellos a lugares públicos y privados de uso público en cualquier lugar de España con independencia de la normativa autonómica de aplicación en esos territorios. Quiere así unificar las leyes que implementaban hasta ahora las diferentes comunidades autónomas.

Por primera vez la normativa estatal reconoce además el derecho al descanso de los animales, de modo que podrán dejar de prestar su servicio cuando cumplan 10 años, sin perder su derecho a seguir accediendo a los espacios de uso público una vez que haya pasado su tiempo en activo. El nuevo texto también permite a las mujeres víctimas de violencia de genero y sexual entrar con perros de asistencia a albergues y centros asistenciales y regula el acceso de los canes a playas, piscinas y parques acuáticos siempre que no accedan al agua.

En Baleares el Parlament aprobó en febrero de 2014 la Ley de perros de asistencia que reconoce y garantiza el derecho a acceder, circular y permanecer en espacios públicos de las personas que, por cualquier tipo de discapacidad, son auxiliadas por canes especializados. El texto fue modificado en 2021 reconociendo el derecho de accesibilidad universal.

La certificación de perros lazarillo para invidentes ha sido sencilla tradicionalmente en las Islas, pero no fue hasta el año 2020 cuando el IMAS autorizó por primera vez un perro de asistencia para una persona autista. Se trata de una labradora de nombre Nana, entrenada para atender a un niño con autismo por la Asociació d’Acció Social DISCAN en Catalunya.

«Nos ha cambiado la vida, antes estábamos encerrados en casa», cuenta su madre Maria Antonia Valero. El pequeño Luis tiene autismo severo, de grado tres, y como muchas otras personas autistas sale corriendo cuando se asusta. «Tenía tanto miedo a que le atropellaran que no salía de casa», relata Valero.

Maritxell Arias, directora y fundadora de DISCAN explica que «la familia nos contactó porque en Baleares no había ningún perro de autismo acreditado y para los nenes es brutal el cambio. El escapismo en la calle es lo que más preocupa a las familias, pero también mejoran las rabietas, las frustraciones y el sueño». «En la etapa adolescente, en la que aumenta la ansiedad, el perro les da seguridad y calma cuando salen, algunos no llegan a tener las crisis y si las tienen el perro les hace presión poniéndose encima», añade.

Hace ahora un año la entidad certificó también el primer perro de asistencia de aviso en las Islas. Este último es un caso atípico porque no fue entrenado siendo un cachorro por sus especialistas. Entre las fotos de una veintena de labradores, aparece un pequeñajo can mallorquín. Se llama Ángel y es un yorkshire Terrier de una mujer que sufre síncopes frecuentes. El can le avisaba antes de que estos ocurrieran sin haber sido entrenado. Ella quería por ese motivo que pudiera acompañarla en espacios públicos y espacios privados de uso público. El IMAS contactó con la asociación catalana que estudió el caso y acabó certificandolo.

La Ley de perros de asistencia de Baleares establece los derechos y obligaciones de los usuarios y fija las condiciones mínimas que tiene que tener un centro de adiestramiento de esta tipología. Es obligatorio que los centros de adiestramiento estén incluidos en los registros oficiales de su comunidad autónoma, pero en las Islas no figura ninguno hasta ahora.

En estos momentos hay un total de 11 perros de asistencia registrados en el Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), la mayoría son entrenados en los circuitos de la ONCE.

La ley ampara cinco categorías de perros de asistencia: perro guía, perro de servicio, perro señal, perro de autismo y perro de aviso.

El perro guía asiste a personas con discapacidad visual, el perro de servicio a personas con discapacidad física, el perro de autismo a personas con trastorno del espectro autista, el perro señal a las personas con discapacidad auditiva y el perro de aviso a personas con ataques recurrentes.

Algunas empresas y asociaciones trabajan también en el adiestramiento de perros de asistencia emocional para la prevención del suicidio en personas depresivas, si bien la categoría no está reconocida legalmente en este momento.

La normativa estatal otorga a las personas que necesiten un perro de asistencia el derecho de acceso con el animal a todo tipo de espacios interiores y exteriores con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades los ciudadanos. Fue modificada por decreto el 27 de mayo de 2025 con el objetivo de acabar con las desigualdades que se daban en las distintos territorios de España.

Meritxxell Arias, fundadora y directora de DISCAN explica que hasta la aprobación del decreto esta semana en Madrid, «los únicos lugares que carecían de una ley que garantizara el acceso con perros de asistencia en España eran las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla».

«El decreto servirá además ahora para poder acreditar los cinco tipos de perros de asistencia en cualquier lugar de España», dice la experta. En Murcia, por ejemplo, algunas de estas categorías no estaban contempladas. En Baleares el primer perro de autismo fue reconocido hace solo cinco años.

Adiestramiento

Los perros de asistencia deben ser entrenados en su primer año de vida y pueden llegar a costar más de 20.000 euros. Son sometidos a un proceso de socialización temprana para que sepan comportarse en lugares públicos, ignorando cualquier distracción. Además del entrenamiento específico requieren de un periodo de adaptación a la persona a la que van a asistir.

En el caso de la DISCAN los entrenadores conviven con los canes hasta que se completan su entrenamiento, entre un año y medio y dos años. Después pasan su ultima etapa con los entrenadores y sus nuevas familias.

En el caso de la primera perra de asistencia para personas autistas de Mallorca, Nana, sus especialistas vivieron un mes en la Isla para completar el proceso de adaptación a la familia. «No somos una fábrica de hacer perros. Somos ocho instructores y cada uno tiene uno en su casa. Vamos haciendo, pero los tiempos son los que son. Necesitamos entre un año y medio y dos años para entregarlos», explica su directora. La asociación no tiene ánimo de lucro y cuenta con distintos patrocinadores con el objetivo de reducir al máximo el coste final. En Baleares el IMAS tiene una línea de ayudas para contribuir a su adquisición.

La Fundación Once del Perro Guía (FOPG) es la que más perros de asistencia entrena en España. En un comunicado emitido esta semana valora de forma positiva el nuevo Real Decreto sobre perros de asistencia. «Mejora la realidad de 900 personas ciegas, usuarias de perro guía, que caminan por nuestro país con plena seguridad y autonomía», dice.

El uso de perros de asistencia no es una novedad. En Europa las primeras fuentes documentales datan del siglo XVIII cuando Joseph Resinguer, un austriaco que se quedó ciego con 17 años, adiestró a sus tres perros para que le ayudaran en sus desplazamientos.

En la primera Guerra Mundial los canes de asistencia a personas con discapacidad cobraron especial relevancia, por las necesidades de los soldados que habían quedado mutilados en el combate. El Ministerio de Guerra de Austria fue el primero que los usó para sus combatientes.