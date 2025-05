Prohens se garantiza terminar la legislatura con la aprobación de los Presupuestos de 2025

La presidente del Govern, Marga Prohens, se garantiza poder terminar la legislatura. Esta es la conclusión que se extrae tras el acuerdo suscrito este pasado viernes entre PP y Vox para aprobar los Presupuestos de la CAIB de 2025, que ascienden a 7.469,1 millones de euros, un 2 % más que en 2024. Salvo que se produzca algo inesperado, las elecciones autonómicas se celebrarán en mayo de 2027, ya que la jefa del Ejecutivo no tiene previsto adelantarlas.

El hecho de aprobar los Presupuestos de 2025 le da aire a la líder del PP para poder concluir su mandato, ya que en el caso de no llegar a un acuerdo para sacar adelante las cuentas de 2026 podría prorrogar las de este ejercicio y en 2027 ya se celebrarán los comicios autonómicos. Por tanto, el acuerdo suscrito este pasado sábado entre los populares y los de Santiago Abascal tiene una lectura mucho más amplia. Además, Prohens marca una diferencia respecto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni ha presentado el proyecto de presupuestos y está gobernando con los de la pasada legislatura.

Es importante tener en cuenta que Prohens no ha tenido que realizar cesiones de calado ante Vox para sacar adelante las cuentas públicas y en ningún caso contradicen la línea política del PP. En materia de lengua, los cambios más significativos tendrán lugar en la administración. Entre otras medidas, se reducirá o eliminará la exigencia del catalan en las plazas de difícil cobertura. Cabe recordar que el Govern de Francina Armengol ya inició este camino en Sanidad, para hacer frente a las dificultades para contrar profesionales sanitarios. No obstante, la diferencia es que la socialista estableció dos años de tregua para que los afectados pudieran aprender catalán y ahora no será necesario. Además, al personal que se ha estabilizado sin tener el nivel de catalán en su momento requerido se le amplía el plazo de dos a cuatro años para obtener la titulación correspondiente.

Catalán en la Educación

En el ámbito educativo, se moficará la ley balear de Educación para incluir la vehicularidad de las dos lenguas cooficiales y la promoción de las modalides lingüísticas propias de cada isla en los principios rectores del modelo lingüístico, para «garantizar el conocimiento del español en el sistema educativo». Sin embargo, en la práctica supondrá pocos cambios, puesto que muchas de las medidas ya se están aplicando o son un catálogo de meras intenciones. Por ejemplo, el acuerdo recoge que se permitirá que en las oposiciones para plazas docentes de muy difícil cobertura solo se deba acreditar el conocimiento de catalán una vez obtenida la plaza con el objetivo de cubrir las plantillas docentes. Sin embargo, actualmente ya hay 680 profesionales que ejercen como docentes sin que se les haya pedido estos requisitos porque han sido contratados a través del proceso extraordinario.

Inmigración irregular

La presidenta del Govern hizo especial hincapié en la inmigración irregular y dejó muy claro que PP y Vox comparten que Baleares ya no puede acoger más menores. En este punto, argumentó que las Islas tienen una sobreocupación del 1.000 %, por lo que no se se harán cargo de más menores extranjeros migrantes procedentes del reparto de otras comunidades autónomas. El acuerdo prevé que tampoco se financiarán nuevos centros de acogida. Además, se realizarán pruebas de edad de mayor fiabilidad y procederá a la tramitación de expulsión de aquellos que no superen dicha prueba. También se suprimiarán las subvenciones a organizaciones islamistas.

Otro punto destacado es la derogación de la Ley 2/2018 de 13 de abril de Memoria y Reconocimiento Democráticos de las Islas Baleares. Sin embargo, el PP no estaba a favor de esta normativa, sí apoyó la Ley de Fosas, en la que no habrá cambios.

Política presupuestaria

En el apartado de política presupuestaria, cabe destacar que se eliminan las subvenciones a patronales y sindicatos. Además, se «redefinirán las partidas de promoción del catalán para centrarlas en cursos de formación, la difusión de autores locales y de las modalidades lingüísticas

propias de nuestras Islas, recogidas en el Estatut d'Autonomia». También «se reducirán las partidas existentes para el desarrollo de políticas de carácter ideológico que no respondan a las necesidades de la ciudadanía».

En materia de vivienda, se establecerán ayudas para mejorar el acceso, incluyendo como requisito la acreditación de cinco años de residencia en Baleares. Además, se fomentará la construcción de vivienda, se simplificará la legalización, habrá una rebaja fiscal para los pequeños propietarios víctimas de okupación, se sancionará a los okupas, de forma que ni puedan percibir ayudas sociales ni que puedan acceder a las mismas; al tiempo que se creará la Oficina Antiokupacion.

PP y Vox exponen su rechazo al Pacto Verde de la Unión Europea y dotarán una partida presupuestaria para un fondo de maniobra, para compensar los efectos de las políticas europeas. También implementarán medidas fiscales para fomentar el relevo generacional en las explotaciones agrarias de las Islas y aumentarán la partida destinada a la promoción de producto local.

Prohens insistió durante su comparecencia en que los presupuestos que se aprobará en el Parlament, si se cumple lo pactado entre PP y Vox, son los mismos que se registraron el pasado mes de noviembre en el Parlament. Cabe recordar que su aprobación se frustró porque los de Abascal rompieron el pacto con los populares tras un error en una votación parlamentaria.