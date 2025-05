La oposición reacciona a la alianza PP-Vox: «Prohens hace bueno a José Ramón Bauzá»

Rechazo frontal y de plano de los grupos de izquierdas que conforman la oposición al Govern de Marga Prohens (PP) en el Parlament. Este viernes los portavoces en la cámara balear han reaccionado al acuerdo alcanzado entre los 'populares' y los de Santiago Abascal. Así por ejemplo, el PSIB ha afirmado que el pacto sellado para el nuevo proyecto de presupuestos autonómicos supone un «acuerdo de la infamia» y ha confiado en que la sociedad «parará este disparate».

Así se ha pronunciado el portavoz parlamentario del PSIB, Iago Negueruela, este viernes en una rueda de prensa en el Parlament, en la que ha considerado que «estas islas no se merecen este Govern», debido a que Baleares es «una tierra solidaria, abierta, que protege su territorio y paisaje, que sabe acoger y respeta los derechos humanos, que tiene memoria y que siempre ha tenido presente su protección y, sobre todo, que tiene una lengua, una lengua propia, que es el catalán».

«Somos una sociedad que parará este disparate», ha confiado Negueruela. Pues, en palabras del portavoz socialista, «quien ama estas islas no puede defender este acuerdo». «Desde hoy, Prohens no puede hablar más de que defiende estas islas ni de que defiende la lengua propia de estas islas», ha opinado Negueruela, apuntando que el acuerdo sellado entre PP y Vox para aprobar un nuevo proyecto de presupuestos autonómicos «es el mayor ataque a la democracia» y demuestra que «Prohens es una presidenta que no tiene palabra».

«Prohens ha traicionado su palabra», ha criticado el socialista, para quien esto «es lo peor que puede hacer una presidenta de un Govern, porque ahora se está peor que en diciembre, porque le han cogido la medida y su palabra, y ella ha aceptado traicionarla». Otra voz díscola ha sido la del diputado no adscrito y ex de Vox Agustín Buades ha calificado el acuerdo para los nuevos presupuestos autonómicos como un «paripé», y ha acusado a los de Santiago Abascal de «engañar» a sus votantes.

Por su parte Més per Mallorca ha acusado a la presidenta del Govern de haber «conseguido hacer bueno a José Ramón Bauzá» -quien fue presidente de Baleares en la legislatura 2011-2015- con los «ataques al catalán» previstos en el acuerdo sellado entre PP y Vox para aprobar un nuevo proyecto de presupuestos autonómicos.

Así se ha pronunciado su portavoz parlamentario Lluís Apesteguia, quien ha calificado este viernes de «día infausto para la historia de Baleares», atendido el acuerdo sellado entre PP y Vox para aprobar un nuevo proyecto de presupuestos autonómicos que, en opinión del ecosoberanista, «bien podría ser un pacto de legislatura porque cambia de forma radical la gobernabilidad de esta tierra».

«Marga Prohens ha conseguido hacer bueno a José Ramón Bauzá», ha criticado Apesteguia, quien ha reconocido que «nunca» pensó «que diría esto de un presidente del Govern». No obstante, «los ataques de Prohens al catalán a través de este acuerdo con Vox son peores que los que llevó a cabo José Ramón Bauzá en la legislatura 2011-2015».

«Y no solo esto», para el ecosoberanista, «se está además ante un acuerdo que no solo va en contra de aquello que nos identifica como comunidad, como personas, si no que es un pacto racista, xenófobo y aporófobo, que va en contra de las personas que más necesitan de la ayuda de las administraciones; es un pacto antidemocrático, porque va en contra de la memoria de quienes lucharon por mantener la identidad de esta tierra y el retorno de la democracia».

La diputada de Unidas Podemos Cristina Gómez ha criticado duramente el pacto que permitirá aprobar los presupuestos autonómicos de 2025, y ha acusado a la presidenta Prohens de «no tener palabra». Este acuerdo, ha resumido, es una «estocada al medio ambiente, a los derechos sociales y a la democracia».

El diputado de Més per Menorca Josep Castells ha criticado que, con el acuerdo del PP con Vox sobre los presupuestos de la comunidad, «la ultraderecha consiga imponer su agenda ideológica gracias a la debilidad de la presidenta Prohens, cuyo gobierno ha roto consensos históricos para mantenerse en el poder».

Castells lamenta que «el PP haya renunciado a pactar con el resto de fuerzas políticas y ni siquiera haya levantado el teléfono para intentar huir de los disparates de la ultraderecha». En su opinión, Prohens «se ha arrodillado ante las fobias y manías de la ultraderecha teledirigida desde Madrid y que poca consideración tiene con las necesidades reales de Baleares». Josep Castells echa especialmente en cara al PP que haya «regalado» a Vox su discurso sobre la inmigración, «dejando así en el olvido los grandes problemas de los residentes en las Islas, como la vivienda, la masificación turística o la conectividad aérea».