Este es el acuerdo íntegro que han firmado PP y Vox para aprobar los presupuestos

PP y Vox han firmado este viernes, 30 de mayo, un acuerdo para aprobar los presupuestos de la CAIB para 2025. En esta noticia puede consultar el documento íntegro. En el documento, escrito en castella, ambas formaciones señalan que «comparten el compromiso de garantizar unos presupuestos para el ejercicio de 2025 que respondan a las necesidades reales de los ciudadanos de las Islas Baleares y promuevan el desarrollo económico, social y cultural de la comunidad». Además, aseguran que «las medidas incluidas en este documento son reflejo de los valores compartidos y del compromiso de ambas formaciones para trabajar en beneficio de los ciudadanos».

Uno de los puntos más destacados del acuerdo hacer referencia a la inmigración. Entre otras medidas, no se acogerán más menores extranjeros migrantes procedentes del reparto de otras comunidades autónomas, ni se financiarán nuevos centros de acogida. Además, se realizarán pruebas de edad de mayor fiabilidad y procederá a la tramitación de expulsión de aquellos que no superen dicha prueba. También se suprimiarán las subvenciones a organizaciones islamistas.

La lengua es otra de las claves. En el ámbito educativo se moficará la ley balear de Educación para incluir la vehicularidad de las dos lenguas cooficiales y la promoción de las modalides lingüísticas propias de cada isla en los principios rectores del modelo lingüístico, para «garantizar el conocimiento del español en el sistema educativo». Además, se impulsará y avanzará en el plan piloto voluntario de elección de lengua y se garantizará a los padres el derecho a la elección de primera lengua de enseñanza de sus hijos. Cabe destacar que se permitirá que en las oposiciones para plazas docentes de muy difícil cobertura solo se deba acreditar el conocimiento de catalán una vez obtenida la plaza con el objetivo de cubrir las plantillas docentes.

En la administración, entre otras medidas, se garantizará que «el catalán no penalice en el acceso a bolsas públicas de trabajo, analizando las categorías, cuerpos, escalas y puestos de trabajo que no tratan con la ciudadanía para la rebaja o exención del nivel lingüístico exigido, y exceptuando aquellas plazas deficitarias o de difícil cobertura, donde la exigencia lingüística pueda dificultar la prestación del servicio a los ciudadanos, de manera que el catalán no suponga un impedimento para acceder a estas plazas». Además, «el personal que se ha estabilizado sin tener el nivel de catalán en su momento requerido, y que dispone de un plazo de 2 años para obtener la titulación correspondiente no sea removido de su puesto de trabajo, ampliándose el plazo a cuatro años y otorgando la oportunidad de sacar la titulación». Otro punto destacado es la derogación de la Ley 2/2018 de 13 de abril de Memoria y Reconocimiento Democráticos de las Islas Baleares.

En el apartado de política presupuestaria, cabe destacar que se eliminan las subvenciones a patronales y sindicatos. Además, se «redefinirán las partidas de promoción del catalán para centrarlas en cursos de formación, la difusión de autores locales y de las modalidades lingüísticas

propias de nuestras Islas, recogidas en el Estatut d'Autonomia». También «se reducirán las partidas existentes para el desarrollo de políticas de carácter ideológico que no respondan a las necesidades de la ciudadanía».

En materia de vivienda, se establecerán ayudas para mejorar el acceso, incluyendo como requisito la acreditación de cinco años de residencia en Baleares. Además, se fomentará la construcción de vivienda, se simplificará la legalización, habrá una rebaja fiscal para los pequeños propietarios víctimas de okupación, se sancionará a los okupas, de forma que ni puedan percibir ayudas sociales ni que puedan acceder a las mismas; al tiempo que se creará la Oficina Antiokupacion.

PP y Vox exponen su rechazo al Pacto Verde de la Unión Europea y dotarán una partida presupuestaria para un fondo de maniobra, para compensar los efectos de las políticas europeas. También implementarán medidas fiscales para fomentar el relevo generacional en las explotaciones agrarias de las Islas y aumentarán la partida destinada a la promoción de producto local.

