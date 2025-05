Resacón en Playa de Palma. Este es el titular que mejor define el estado de la primera línea de Playa de Palma a primera hora de la mañana. Transitar por la zona, concretamente desde el balneario 6 a la desembocadura del Torrent dels Jueus, es una experiencia muy desagradable: botellas, vasos, restos de comida, gaviotas... y algún que otro turistas ebrio que aún no ha considerado oportuno irse a dormir.

En medio de todo este caos, propio de una batalla campal, los operarios de Emaya se afanan en limpiar y recuperar la dignidad de Playa de Palma. Algunos de ellos, realizan su trabajo con mascarilllas para poder hacer desarrollar su trabajo y limpiar en muchas ocasiones vómitos, restos de comidas, etc. bajo la amenaza de las gaviotas al acecho de los mismo.

Los vecinos ya no pueden más con esta situación. «Esto es un campo de batalla, no podemos ni salir a pasear», lamenta Alain Carbonell, vicepresidente de la Asociación de Vecinos Arenal-Playa de Palma. En este sentido, resalta que el desmadre cada vez comienza antes. «Desde mediados de febrero hasta mediados de noviembre ya no podemos disfrutar de la playa. Los turistas que vienen no toman el sol como las personas: gritan y beben todo el día», denuncia.

Críticas de los vecinos y los hoteleros

Ante esta situación, considera que es muy difícil que el turismo familiar y de calidad venga a esta zona. «Los engañamos una vez, pero cuando ven lo que hay ya no vuelven», asegura. El presidente de la Asocicaión de Hoteleros de Playa de Palma, Pedro Marín, comparte esta situación. De hecho, señala que algunos hoteles ya aceptan sólo a adultos. «No queremos que cuando vengan las familias y vean lo que hay nos pongan reseñas negativas», argumenta.

Marín recuerda que los hoteleros hicieron una gran inversión, aprovechando el drecreto turístico aprobado en 2012, que permitía ampliar plazas si se incrementaba la categoría. En este punto, resalta que actualmente el 70 % de la planta hotelera es de 4 estrellas o 4 estrellas superior y subraya que se ha pasado de no tener hoteles de 5 estrellas a contar con 9. Sin embargo, asegura que no es suficiente con el aumento de categoría de los hoteles. «Los turistas pagan lo que sea, pero vienen a lo que vienen», expresa.

Pese a todo, el vicepresidente de la asociación de vecinos y de la asociación hotelera confían en que las medidas que ha puesto en marcha el Ajuntament de Palma den sus frutos. «De momento no hemos notado mejoras con la ordenanza cívica, que entró en vigor el domingo. No obstante, le daremos un mes a ver si hay mejoras», declara Carbonell. Por su parte, Marín pone en valor la implicación del equipo de Jaime Martínez, con el que se reunen de forma periódica. «Por primera vez en muchos años tenemos un alcalde que nos considera parte de la ciudad y no un polígono», destaca.

Para concluir, el representante de los hoteleros incide en el esfuerzo que realizan los empresarios de la zona desde hace años para que Playa de Palma sea un destino de calidad, similar a Miami. «El resto de la Playa de Palma está muy bien, sólo es un kilómetro en el que tenemos problemas y confiamos en que con más seguridad se puedan solventar», sentencia.