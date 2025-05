Un experto explica cómo abaratar el precio de la cesta de la compra

Los alimentos se han encarecido un 33,7 % en Baleares desde la pandemia de la COVID-19, es decir, en los últimos cinco años, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Esto ha motivado que cada vez haya más familias que tienen dificultades para hacer la compra; ya no afecta únicamente a las vulnerables, sino que también lo hace a las de clase media.

Ultima Hora ha entrevistado al presidente del Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de Baleares (Codnib), Manuel Moñino, que asegura que teniendo en cuenta una serie de nociones básicas se puede abaratar de forma significativa la cesta de la compra sin tener que renunciar a que esta sea saludable.

En este sentido, el citado experto recomienda elegir frutas y hortalizas de temporada. «Son más baratas. Si una fruta u hortaliza está cara, se pueden elegir otras que no lo estén». Otra herramienta da ahorro es escoger «las que sean de menor tamaño, pues tienen mejor precio y son igual de nutritivas».

El presidente del Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de Baleares señala que «las conservas son otra opción, por ejemplo, para tomate, guisantes, etc.; así como los congelados. Son igual de nutritivos y están a mejor precio».

También aconseja incluir en la cesta de la compra legumbres y precisa que «las secas son mucho más rentables que los platos preparados. Entre las secas, se puede variar y elegir las que mejor precio tengan, aunque sean más pequeñas. Las conservas de legumbres cocidas, especialmente de marca blanca, son muy asequibles con la ventaja de ser de preparación rápida; lo mismo sucede con las congeladas». En este punto, destaca que «son una opción mucho más saludable y sostenible que las carnes, y mucho más baratas por ración de consumo».

No obstante, a las personas que quieran incluir carne en su dieta les aconseja decantarse por las carnes magras, preferentemente de aves. En el caso de que las carnes grasas estén mejor de precio, sugiere «desgrasarlas en casa y reducir la grasa de adición a los platos. Las vísceras son una fuentes de proteínas muy asequibles y nutritivas». Respecto a los huevos, admite que están más caros, pero subraya que son una fuente proteica, por lo que «son rentables por unidad de consumo».

En relación al pescado, el citado experto sostiene que «los frescos azules pequeños de temporada o los mejillones son muy asequibles y rentables por ración de consumo. Las conservas de pescados y mariscos, son otra opción, junto con los congelados». En el caso de estos últimos, recomienda «elegir los cortes en rodajas antes que en filetes, pues tienen mejor precio».

El aceite ha pasado de ser un artículo básico de la alimentación de las familias a convertirse en un artículo considerado de lujo, con collarines antihurto en algunos supermercados. Moñino explica que «el de oliva es la mejor opción, pero si el virgen extra no es posible, se puede elegir el de oliva normal o el de orujo de oliva, son igualmente saludables. Si se considera la cantidad de uso diario, es una inversión rentable». En este punto, reconoce que «el de girasol y girasol alto oleico es más asequible». Además, insta a «reducir las frituras, por el uso de aceite y porque incrementa el contenido calórico de los alimentos».

Otras recomendaciones que realiza para ahorrar en la compra son «revisar la despensa, ya que comprar demasiado y no tener una capacidad adecuada para almacenar en frío puede suponer que se tengan que tirar los alimentos, con la pérdida económica que supone». Además, propone «servir raciones de proteicos (carnes, pescados) ajustadas, de no más de 120-150 gramos. Son los alimento más caros y un mayor consumo no se asocia necesariamente con mejor salud». Por último, insta a «elegir bien el lugar en el que realizar la compra, ya que puede haber diferencias importantes entre un lugar y otro para varios alimentos y categorías de alimentos».