La juez archiva la querella de Vox contra De Juan por la menores tuteladas

«No son ciertos los hechos denunciados». El juzgado de Instrucción 11 de Palma da carpetazo a la querella presentada por Vox contra el expresidente del IMAS, Javier de Juan, al que acusaba de prostitución de menores por un caso ocurrido en 2020. La magistrada concluye sin siquiera haber llegado a tomar declaración al querellado que lo ocurrido nada tiene que ver con lo denunciado y lo hace en base a los informes de Fiscalía y de la Guardia Civil que ya analizaron en una investigación penal lo ocurrido en torno a la menor. La magistrada acuerda el sobreseimiento libre y deja constancia: «La formación de la causa no perjudica la reputación del denunciado Sr. Javier de Juan».

El auto judicial valora que la denuncia de Vox se sustenta en una serie de informaciones periodísticas que quedan desmentidas por lo que investigó la Guardia Civil y los propios informes oficiales: «Resulta evidente que las noticias que se recogen en la denuncia formulada por el partido político Vox fueron realizadas con la información sesgada proporcionada por la entonces pareja de la menor y que se encontraba enfrentado a los técnicos del Imas». El motivo de esa animadversión es que el novio de la adolescente pretendía que esta fuera acogida por sus padres, algo que fue rechazado por los técnicos al constatar problemas de adicciones por su parte.

La juez considera demostrado que «por parte del personal técnico del IMAS se llevaron a cabo numerosas actuaciones para tratar de ayudar a la menor durante el periodo posterior a su fuga». Que fueron los técnicos quienes acudieron a la Guardia Civil y que intentaron reconducir la situación por varias vía que chocaron con la actitud de la joven sin que la Fiscalía tampoco considerara oportuno «obligar coercitivamente» a la menor a que regresara al centro contra su voluntad.

La magistrada respalda la actuación de los técnicos implicados y descarta que hubiera ni «dejación de funciones» ni «inducción a la prostitución ni omisión del deber de perseguir delito». «No se puede más que llegar a la conclusión de que los hechos que se contienen en la denuncia, tal y como aparecen relatados no son ciertos». Por lo tanto, avanza el auto, «si no puede apreciarse responsabilidad penal en los técnicos que intervinieron activamente, menos aun puede predicarse dicha responsabilidad penal del presidente del organismo». Valora que De Juan «ninguna intervención directa ha tenido en la toma de decisiones relacionadas con la menor» y que su papel se limitaba a gestionar el organismo y a coordinar, no a entrar en las decisiones en cada uno de los casos en particular. El Consell solicitó el archivo, una petición que no fue impugnada por Vox.