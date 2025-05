La inmobiliaria retira la polémica campaña 'Game of Homes': «Lamentamos que haya podido resultar ofensivo o insensible»

Horas después de que la imagen de el polémico eslogan publicitario ('Game of Homes', juego de casas en castellano) de una conocida inmobiliaria instalada en Mallorca llegara a los medios, los responsables de la misma han reaccionado y mostrado su «pesar» ante las interpretaciones «generadas por la campaña recientemente publicada y que ha provocado malestar entre parte de la ciudadanía mallorquina», aseguran desde Kensington en una nota que ha sido transmitida a través de la Asociación Balear Inmobiliaria Nacional e Internacional (ABINI).

En la misma, confirma la conocida inmobiliaria que va a «proceder a su retirada en los próximos días», en respuesta al revuelo generado por un lema que ha generado multitud de reacciones en contra ya que se interpreta como una burla ante la situación de emergencia habitacional y crisis de vivienda que sufre Mallorca, más al plantearse como un juego de palabras que recuerdan a series o películas de alcance mundial como 'Game of Thrones' (Juego de tronos) o 'Hunger Games' (Los juegos del hambre).

Un mensaje y unas vallas que han molestado a muchos de quienes las tienen que seguir observando día a día en el camino hacia su domicilio o su puesto de trabajo y que pueden encontrarse en lugares de alta demanda e interés como el municipio de Calvià. «Mientras miles de personas de aquí no podemos ni soñar con comprar una vivienda, mientras nuestros sueldos no dan ni para alquilar un piso digno, ellos se permiten el lujo de hacer chistes con algo tan serio como el acceso a la vivienda. Y no solo eso, colocan este cartel enorme en una zona muy transitada, como si se rieran en nuestra cara», aseguran quienes se sienten ofendidos por el mensaje publicitario de la conocida inmobiliaria, que ha llegado a las redes sociales con fuerza.

Disculpa

«Lamentamos profundamente que el mensaje haya podido resultar ofensivo o insensible en el contexto actual de debate sobre el acceso a la vivienda», reiteran desde la empresa responsable de la campaña, cuya intención «en ningún caso ha sido banalizar ni menospreciar una realidad compleja que nos preocupa y en la que trabajamos desde hace años desde el máximo respeto a esta tierra y a sus residentes», prosiguen.

Por parte de Kengsinton, aseguran defender un modelo de inmobiliaria que apuesta por «la convivencia equilibrada, el desarrollo sostenible y la integración responsable de quienes desean hacer de Mallorca su hogar, tanto residentes locales como internacionales». Ante ello, reafirman sus disculpas por el mensaje de la polémica campaña «a todas las personas que se hayan sentido ofendidas y reiteramos nuestro compromiso con una actividad inmobiliaria transparente, respetuosa y alineada con los valores de la sociedad mallorquina», sostienen en el comunicado que responde ante esta incómoda situación.