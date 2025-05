'Game of Homes', la campaña de una inmobiliaria que indigna a los mallorquines: «Estamos siendo expulsados»

'Game of Homes', o en castellano juego de casas. Ese sencillo lema con una clara referencia indirecta, y e inglés, a una conocida serie (Juegos de Tronos, Game of Thrones) y película (Los juegos del hambre, The Hunger Games) ha provocado el malestar y la indignación de los residentes que, en ocasiones diariamente, deben soportar esa imagen en un momento de crisis de vivienda en Mallorca y emergencia habitacional, más con el inicio de la temporada turística.

En este caso, la denuncia llega desde el municipio de Calvià, donde esa valla publicitaria, instalada por una conocida inmobiliaria que opera en diferentes puntos de Mallorca, donde poseen oficinas y agencias, genera malestar entre la población local, que en muchos casos debe soportar situaciones complejas a la hora de pagar u obtener una vivienda. El mensaje invita a pensar que se ha convertido la compra de una vivienda en Mallorca y la Isla en sí, en un tablero de juego. «Mientras miles de personas de aquí no podemos ni soñar con comprar una vivienda, mientras nuestros sueldos no dan ni para alquilar un piso digno, ellos se permiten el lujo de hacer chistes con algo tan serio como el acceso a la vivienda. Y no solo eso, colocan este cartel enorme en una zona muy transitada, como si se rieran en nuestra cara», asegura uno de los vecinos de la zona de Calvià en la que ha aparecido este llamativo anuncio. Y añaden que vallas con este tipo de mensajes como 'Game of Homes' «no es solo publicidad, es un síntoma de lo que está pasando: estamos siendo expulsados, invisibilizados, borrados del mapa. Y encima nos lo restriegan con sonrisas y letreros gigantes». Les molesta todavía más que, en las proximidades de ese gran anuncio se pueden ver otros que oferta viviendas con precios millonarios.