Cirer, sobre el reparto de menores: «Celebramos que se hayan hecho bien las cosas esta vez»

La consellera de Famílies i Afers Socials, Catalina Cirer, se ha pronunciado este miércoles sobre la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia que ha tenido lugar este miércoles en Madrid para dar a conocer a las comunidades qué capacidad ordinaria de acogida tiene el sistema español. Así, Cirer ha dicho que «celebramos que esta vez se hayan hecho las cosas bien, porque la última vez nos convocaron a una Conferencia Sectorial extraordinaria desconocíamos el orden del día y no se habían podido tratar antes los temas».

En la mañana de este miércoles se ha conocido que en el caso de Baleares hay un 57 % más de menores migrantes no acompañados acogidos de los que debería tener la comunidad, siguiendo el criterio matemático del Ministerio de Juventud e Infancia de 32 menores por 100.000 habitantes. Hasta la próxima Conferencia Sectorial no se sabrá cómo queda el reparto: «Supongo que nos convocarán la próxima semana o la otra», ha supuesto.

«Esperemos que lo que presenten en la Conferencia tenga algo que ver con lo que han tratado hoy, porque estamos un poco acostumbrados a que el Gobierno presente puntos en la orden del día que no se han tratado antes», ha criticado. Sobre el nuevo criterio basado en un cálculo, ha dicho que «sea cual sea la postura del Ministerio, que puede cambiar, porque hasta ahora los criterios no eran objetivos, seguiremos defendiendo que las islas no tienen capacidad para atender más menores, ni infraestructuras ni profesionales».

«Hay una realidad que no se nos puede olvidar, salvando las diferencias con Canarias, seguimos siendo unas islas que de forma prácticamente semanal recibe pateras con adultos y menores. Los que llegan de manera directa, tienen que ser tutelados por los consells insulares y de eso no vamos a huir; pero queremos que el resto de comunidades y el Ministerio entienda esta realidad. Somos una ruta consolidada», ha asegurado. En este sentido, queda aún por saber si con las nuevas cuentas del Ejecutivo, Balears podría solicitar la contingencia migratoria, ya que acoge a 622 menores migrantes, 396 por encima de lo que le correspondería.