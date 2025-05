Iguales bajo el sol, una exposición sobre el albinismo

Este miércoles se ha inaugurado en el centro cultural Can Balaguer de Palma la exposición fotográfica ‘Iguales bajo el sol’, una muestra itinerante que pone el foco en una realidad tan invisible como urgente: la vida de las personas con albinismo en África subsahariana.

La exposición forma parte del proyecto de colaboración internacional ‘Mejora de atención en salud de personas albinas de siete distritos de Malawi’, impulsado por la ONG Beyond Suncare y en colaboración con la Fundación Humanitaria de Rotarios Españoles. Una iniciativa que recibió el año pasado una subvención de la Conselleria de Famílies i Afers Socials de más de 50 millones de euros. En cuanto a la muestra fotográfica, que se podrá visitar en Palma hasta el 3 de junio con entrada libre, ofrece una cuidada selección de retratos e historias personales que reflejan el impacto que el albinismo tiene en miles de personas del continente africano.

Una mujer se maquilla. Foto: GONZALO BOTET

En las instantáneas se puede ver desde el estigma social, el abandono y la violencia hasta las barreras de acceso a la salud, la educación y el empleo, pero también la fuerza de resiliencia, el liderazgo comunitario y las soluciones que ya están transformando vidas gracias al impulso de proyectos como este. Y es que, las iniciativas de Beyond Suncare ayudan a que las personas albinas africanas tengan acceso a protectores solares para proteger su piel; estén más integradas en las comunidades, que suelen marginarlas; y sean atendidas por los sistemas de salud, que muchas veces les ignora.

Paneles de la exposición inaugurada en Palma. FOTO: M.À. CAÑELLAS

Un niño albino en su escuela en Mbale, Uganda. Foto: GONZALO BOTET

Estigma profundo

La falta de melanina no es un simple rasgo estético. El albinismo provoca problemas de visión que dificulta el acceso a la educación y la exposición directa al sol sin protección multiplica los riesgos de desarrollar cáncer de piel. A pesar de que esta condición no es una enfermedad, la ignorancia y los mitos que la rodean generan estigmas profundos, que para la comunidad albina significan no solo enfrentar cada día desafíos médicos, sino también una fuerte discriminación social. En este sentido, muchos consideran a los albinos personas malditas o seres sobrenaturales.