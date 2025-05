La rehabilitación energética ha generado en Baleares obras por 170 millones de euros desde 2023

La rehabilitación energética de viviendas ha generado en Baleares 170 millones de euros en obras desde 2023, ha explicado este miércoles Mateu Moyà, secretario técnico del Col·legi Oficial d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Mallorca, duranta la jornada Opening Day Proyecto Life Aire. Europa impulsa la renovación energética desde Baleares: balance y perspectivas de futuro, organizada por la empresa mallorquina Tramiteco.

Moyà ha destacado que «en este tiempo, los tres colegios insulares de aparejadores, el de arquitectos y el de administradores de fincas han recibido 38.000 consultas referidas a los programas de ayudas a la rehabilitación energética, derivando en 900 solicitudes para edificios completos que han supuesto actuaciones en 4.000 viviendas y 1.500 solicitudes para viviendas individuales. Todas estas intervenciones han mejorado las condiciones energéticas y generales de las viviendas, revalorizándolas, no han consumido territorio, representan un ahorro energético y han generado 170 millones de euros para empresas de las Islas».

Por su parte el director general d’Habitatge i Arquitectura, José Francisco Reynés, ha señalado que «las ayudas para la rehabilitación energética con cargo a los fondos europeos Next Generation han alcanzado hasta ahora los 23,7 millones de euros, beneficiando a 5.659 viviendas. Desde la dirección general hemos acelerado la tramitación de estas ayudas en el último año y medio para que la gestión y la concesión no restasen tiempo a la ejecución de los proyectos, teniendo en cuenta la falta de personal y la subida de los precios de los materiales. En total, se han asignado a las Islas 29,5 millones de euros de estos fondos Next Generation para la rehabilitación energética y, con el ritmo actual, es de prever que se agotarán, aunque el plazo ya finalice el próximo 30 de junio».

La jornada ha subrayado el papel del agente rehabilitador, una figura todavía poco conocida que asesora y acompaña a los propietarios en los procesos de rehabilitación energética. Cabe recordar que Palma y Santa Cruz de Tenerife protagonizan el proyecto piloto europeo Life Aire, en el que Tramiteco es el promotor de la iniciativa en Mallorca. El proyecto se inició en 2024 y, con una duración de 30 meses, establece un servicio de rehabilitación energética, guiando y acompañando a los propietarios en cada fase de su proceso de renovación.

En el marco de Life Aire, Tramiteco ha inspeccionado 300 comunidades de vecinos que equivalen a más de 3.000 viviendas, según su cofundador y gerente, Jesús Valero.