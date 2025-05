Los restauradores alertan de un arranque de temporada «pésimo»

El arranque de temporada ha sido abiertamente decepcionante para los negocios de restauración en Baleares. Según las patronales, el nivel de consumo no solo no se recupera de la inercia negativa de la temporada pasada, sino que está experimentando bajadas de dos dígitos si comparamos mayo con el mismo mes de 2024.

Los empresarios achacan esta caída de la facturación a dos factores principales. Primero, un cambio en los hábitos de consumo de los turistas que sigue la tendencia de la temporada pasada y que obedece a unos presupuestos más ajustados y condicionados por el encarecimiento de transporte y alojamiento. En segundo lugar, una meteorología que no ha acompañado. El balance, «es pésimo».

«El tiempo no ha ayudado nada; diría que estamos tranquilamente situados en un 20 % menos de facturación en algunas zonas con respecto a la temporada pasada», afirma el presidente de PIMEM-Restauració, César Amable. Entre esas zonas más damnificadas a las que se refiere se encuentran precisamente la mayoría de los principales focos turísticos: desde Playa de Palma o centro de Ciutat a los núcleos punteros de Ponent, norte de la Isla o Llevant, como Magaluf, Alcúdia, Sa Coma o Can Picafort.

«No está siendo la temporada que esperábamos», afirma Juanmi Ferrer, presidente de Restauración CAEB-Mallorca. Coincide con su homólogo en PIMEM en que la bajada en la facturación -más preocupante si se tiene en cuenta que ya se venía de un año que no respondió a las expectativas- alcanzaría el 20 % en los peores casos, mientras que no bajaría del 10 % en los mejores.

En ese sentido, la marcha del primer trimestre ya supuso un pequeño aviso, afirma Ferrer para añadir que este último fin de semana de mayo será «bastante revelador» y ayudará a tomarle el pulso al verano que se avecina, especialmente a junio.

Reducción de jornada

Por otro lado, las patronales baleares han expresado su rechazo frontal a las conclusiones del informe del Ministerio de Trabajo que ubica la hostelería entre los sectores mejor adaptados para reducir la jornada laboral. «Aquí te das cuenta de que este tipo de informes no sirven para nada, no tienen ningún tipo de credibilidad», opina Ferrer. «En todo caso, se podría afirmar que la reducción no afectaría en sectores donde se puede medir la productividad, como en una fábrica o en una oficina. En la restauración no se puede medir».

En similares términos se expresa Alegre, que afirma que «reducir la jornada laboral sería mandar a la porra la productividad». Asimismo, indica que no le extraña que no le extraña que se señale su sector a la hora de proponer empresas en las que implementar la medida, ya que «siempre tiran de los mismos».