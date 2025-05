La izquierda asegura que el Govern busca evitar que caiga la exención del catalán en la sanidad

El PSIB y MÉS per Mallorca han subrayado que el Govern busca evitar que caiga el decreto ley que elimina el requisito del catalán en la sanidad y que por ello han presentado una enmienda en este sentido a la ley de vivienda.

«Están preocupados de que no esté suficientemente sustantivado y por eso lo llevan como enmienda», ha considerado el portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, en la que ha agregado que «muy seguros de haberlo hecho bien no están».

En esta línea se ha pronunciado el portavoz socialista, Iago Negueruela, en su rueda de prensa, señalando que «lo que están buscando es evitar que el decreto ley pueda caer por razón de urgencia».

El socialista ha relacionado esta cuestión con la «guerra» de presupuestos en la que Vox, a su juicio, «está intentando ganar» a la presidenta del Govern, Marga Prohens. «Lo que está haciendo Vox es demostrar que la presidenta no tiene palabra, que puede traicionar su palabra», ha dicho.

Igualmente, en sendas ruedas de prensa, MÉS y PSIB han expuesto las enmiendas que han presentado a la ley de vivienda para revertir las cuestiones que consideran más graves de la norma.

Así, entre otras cuestiones, los ecosoberanistas proponen proteger a los más vulnerables, cambiando las ayudas al alquiler sustituyéndolas por desgravaciones fiscales universales y automáticas, así como con una prestación unviersal a las personas que esperan una vivienda de protección oficial y cumplen con los requisitos.

De su lado, los socialistas reclaman que si se reclasifica suelo que solo se pueda hacer para viviendas de protección oficial no para «esta supuesta vivienda protegida de precio limitado que se ha inventado el PP». Asimismo, ambos grupos reclaman la declaración de Baleares como zona tensionada y que se limite el precio del alquiler.