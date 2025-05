Si te llega un aviso del 112, no te alarmes: es un simulacro del servicio de emergencias de Baleares

#SimulacreUMEIB2025

Demà, durant el simulacre coordinat per la DGEI i la UME es realitzarà una prova del sistema d'alertes massives ES-Alert, enviant notificacions als mòbils de les zones afectades. No us alarmeu, es una simulació.

📢Què fer si reps l’alerta, segueix les… pic.twitter.com/EZnUJK4i5I