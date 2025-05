El Parlament fija un posible calendario hasta julio mientras PP y Vox siguen negociando los presupuestos

PP y Vox continúan negociando los presupuestos autonómicos, que todavía no han cerrado un acuerdo, aunque en la Junta de Portavoces se ha fijado un posible calendario para su tramitación que se alarga hasta julio.

En sendas ruedas de prensa este miércoles, el portavoz del PP, Sebastià Sagreras, y la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, han evitado comunicar cómo avanzan las conversaciones para alcanzar acuerdo o cuándo se presentarán.

No obstante, la portavoz de los de Santiago Abascal ha señalado que «quedan los últimos coletazos de cosas» en las que no se ponen de acuerdo o que «hay que pulir». «El primero que desea presupuestos es Vox pero no tengo respuesta», ha afirmado.