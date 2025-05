«Han dejado a mi madre con 60 céntimos en la cuenta y dos créditos»

Carmen Palmero es una joven escritora y terapeuta mallorquina de carácter apasionado, vivaracho y con una capacidad de resiliencia envidiable; aunque la suerte no viaje ahora de su lado. En los últimos meses ha sufrido dos incidentes graves que la han puesto a ella y a su familia en una situación límite: «Todo esto nos ha afectado profundamente a nivel emocional y mental. Vivimos con angustia, impotencia y miedo al futuro», expresa.

Hija de madre 'montuirera' y padre zamorano, Carmen ha pasado los últimos cinco años de su vida tratando de recuperar la casa en la que dijo sus primeras palabras, en manos de un 'inquiokupa' desde 2020. Una vivienda situada en Morales de Rey, el pueblo de Zamora en el que nació su padre, fallecido en 2010. La joven ha tratado de recuperarla desde Palma invirtiendo mucho esfuerzo y dinero en abogados. Una casa muy especial que, actualmente, está totalmente en ruinas. Aunque la recuperó en mayo tras el largo proceso judicial que ha durado cinco años y se vio entorpecido por la pandemia; al entrar de nuevo en ella, se le cayó el alma a los pies. «Lo hemos perdido todo», comentaba a sus familiares mientras grababa desperfectos por doquier.

Una de las estancias de la casa familiar en Morales de Rey, que ha sufrido multitud de destrozos

La Guardia Civil sospecha que su inquilino podría haber albergado una plantación de marihuana y traficar durante años; o eso hacen pensar algunas de las imágenes que Carmen capturó con su móvil nada más recuperar la vivienda de la familia. Por si fuera poco, tras el desgastante proceso de recuperar un domicilio ocupado, la familia de Carmen ha sufrido otro revés directo e inesperado.

La joven encontró este tipo de estructuras junto a iluminación y otras herramientas

«Estafaron a mi madre el pasado 1 de abril y le sacaron todo lo que tenía, además de dos créditos. La han dejado con 60 céntimos en la cuenta», explica. Su madre, que sufre de especial vulnerabilidad debido a su edad y numerosos problemas de salud, recibió una extraña llamada por parte de lo que parecía ser su banco. Alguien la avisó de que estaban a punto de robarle 7.000 euros; por lo que la instaron a realizar una serie de gestiones. La madre de Carmen realizó dos transferencias desde su cuenta a lo que creía que sería un lugar seguro para su dinero. También vació dos tarjetas de crédito a petición del 'empleado del banco'. Más de veinte mil euros se esfumaron de golpe. «Eran sus ahorros, todo lo que teníamos», manifiesta la joven compungida y preocupada por su progenitora.

Acudieron al banco desde el que se produjo la presunta estafa; aunque la resolución por parte de su entidad fue «desfavorable debido a que las operaciones reclamadas se encuentran autenticadas con doble factor de seguridad», tal y como consta en la carta que les enviaron como respuesta. Es cierto. A través de códigos y mensajes confusos; la madre de Carmen accedió a las peticiones de los ladrones. Aunque el caso está denunciado ante la Jefatura de Policía Nacional en Baleares, no tienen esperanza en recuperar nada.

Carmen trabaja y ha pedido un préstamo para cubrir los de su madre. Además de pagar la factura de las tarjetas y los gastos del día a día, la casa de su familia en ruinas también le exige dinero y atención. «El destrozo de la casa asciende a 80.000 euros mínimo», añade preocupada. Por ello, junto a su hermana Antonia, ha creado una recaudación online para quien quiera apoyarles en estos difíciles momentos:

https://gofund.me/5e936e4c

Además de las estructuras dañadas y varios electrodomésticos robados, hay golpes en puertas y otros accesorios de la vivienda.

«Hoy me atrevo a pedir ayuda», empieza diciendo para contar su historia. La acompaña con las fotos del estado de la casa familiar y con lo ocurrido a su madre; aunque además de recibir parte de la ayuda que necesita, también ha sido diana de violentas críticas. «Estoy ahogada. Y lo peor es que la gente juzga sin saber. Me han rajado en redes, me han puesto de estafadora y especuladora. Yo no he obligado a nadie a ayudarme, sólo intento hacer lo mejor para mi familia», explica. «Quien ha de pasar vergüenza son las personas que nos han hecho esto. Mantenerme en la lucha es lo que me anima a seguir», finaliza.