El PP aprovecha el decreto de vivienda para blindar la exención del catalán en la sanidad

El PP aprovecha el decreto de las 20.000 viviendas para blindar la exención del catalán en la sanidad. Casi dos años después de que el Govern de Marga Prohens aprobara esta supresión a través de un decreto ley, el primero del mandato de la presidenta, el PP ha presentado enmiendas a esta norma que evitar que el Constitucional lo pueda anular.

La clave está en el método legislativo que empleó en su día el Govern para que el catalán fuera un mérito y no un requisito. El Ejecutivo teme que el Constitucional anule la norma porque se aprobó a través de un decreto ley y no se incluyó en una ley, que es lo que se hará ahora a través de las enmiendas del PP.

La figura del decreto ley está pensada para cuestiones de absoluta y perentoria necesidad y urgencia. El Tribunal Constitucional ha dictado numerosas sentencias en las que anula medidas aprobadas por los gobiernos por medio de este mecanismo legislativo. Considera que mucha de esta normativo aprobada no era urgente y, por lo tanto, tenía que haberse aprobado en una ley. De hecho, la OCB presentó un recurso ante el Constitucional con ese argumento: por medio del PSOE y Sumar-Més, alegó que un decreto ley no puede utilizarse para regular cuestiones que no son de extrema urgencia.

Ese decreto quedó derogado por error a través de una ley. Fue en la controvertida votación en la que el PP se equivocó y apoyó medio centenar de enmiendas de Vox y el Tribunal Constitucional acaba de dictaminar que, como el decreto ley ya está derogado, no puede pronunciarse sobre la constitucionalidad de eximir del catalán al personal sanitario porque la norma recurrida ya no existe.

Pero la complicada tramitación de esta exención del catalán en la sanidad no acaba ahí. Como consecuencia de esta derogación inesperada a través de las enmiendas de Vox, el Govern tuvo que volver a aprobar un nuevo decreto ley que es el que se blinda ahora con estas enmienda. El equipo de la consellera de Presidència, Antònia Maria Estarellas, cree que, de esta manera, será imposible se anule la norma. La OCB ya ha anunciado un nuevo recurso ante el Tribunal Constitucional y, como mínimo, que el catalán sea un mérito estará avalado por una ley.

El PP ha presentado otras 15 enmiendas que están vinculadas al decreto de vivienda, pero que también regulan cuestiones como la agilización de la expropiación del Castell d’Alaró a través de su declaración de Bien de Utilidad Pública. Vox ha presentado un total de 13 enmiendas a la norma.

El apunte Vox presenta una enmienda para arreglar el aparcamiento de la Academia de Rafael Nadal Una de las enmiendas de Vox al decreto que se tramita como ley, pactada con el PP, amplía de nuevo el ámbito de Academia de Rafael Nadal, en este caso en unos 2.000 metros cuadrados, para poder actuar en una zona del aparcamiento que se inunda de manera constante. Para hacer las obras de drenaje se necesita actuar en una zona entre el aparcamiento público que es propiedad pública y otro aparcamiento que está en terrenos adyacentes, propiedad de la Academia. Estos terrenos y las actuaciones correspondientes requieren de la incorporación de una nueva parcela a la zona y eso solo puede hacerse a través de una modificación de la ley, que es lo que hacen PP y Vox.