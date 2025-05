Rodrigo Taramona: «La IA tiene que ampliar el potencial humano y nunca sustituir su riqueza»

El divulgador Rodrigo Taramona participó este martes en la grabación del podcast El Garaje Tech, en un acto impulsado por Aje Balears y el Cercle d’Economía de Mallorca, y en el que se habló de IA y tecnología.

¿Qué nos puede ofrecer el desarrollo de la IA?

Cualquier cosa que te puedas imaginar. La gente dice mucho que es como la nueva internet, pero me parece que eso es quedarse corto, es como la llegada de la red eléctrica. Imagina cómo era el mundo antes de tener corriente, enchufes en las paredes, poder usar un secador en casa, construir ciudades al rededor de las centrales. Lo mismo pasará con la IA, ahora no lo podemos concebir, pero será transformador.

¿Nos acabará suplantando o siempre hará falta la mente humana?

Depende de lo que hagamos con la mente humana y para qué la queremos. Estamos ante un escenario en el que el 70 %, o más, de los empleos que llevan a cabo humanos pueden ser remplazados, pero creo que el ingenio y la voluntad humana hace que siempre busquemos otros propósitos.

Los menores y la tecnología, ¿Hay que regular más?

Hay que autoregular. Cuando el cerebro está en etapa de desarrollo, lo que tiene que hacer es comprender el mundo. El mejor profesor de una criatura es la física, quemarte con una cafetera hace que no la vuelvas a tocar. Por otro lado, están las relaciones humanas. Entonces, tenemos que introducir a los chavales en la tecnología con la consciencia de que hay etapas para todo. Desde luego, la IA tienen que aprender a usarla urgentemente, porque será la herramienta para todos los propósitos imaginables.

Y que opina de las criptomonedas ¿Son una estafa?

No, es cómo decir que el dinero fiat no vale. Las criptomonedas son una digitalización del oro, si hablamos de bitcoins, y una economía alternativa si hablamos del resto de criptomonedas, que hay que mirarlas con lupa; pero decir que son una estafa es una generalización.

En cuanto a la relación entre humanidad y tecnología ¿Cómo ve el futuro?

La tecnología siempre es un medio, no un fin. En el momento en que confundimos herramientas con objetivos, todo se va a la mierda. La IA tiene que servir para ampliar el potencial humano y nunca debemos sustituir la riqueza de la humanidad con IA. Esta revolución tecnológica es la oportunidad perfecta para una revolución de conciencia. La palabra espiritualidad vuelve a ser necesaria después de ser denostada durante décadas.

Hace poco sufrimos un apagón en la Península, ¿Qué cree que hubiera pasado si hubiera sido permanente.

Creo que el apagón ha sido una cura de humildad. Nos ha hecho darnos cuenta de lo mucho que hemos desaprendido cosas básicas como hacer fuego, encontrar agua, comida y tener calor. Creo que el apagón fue una invitación, para darnos cuenta de que no podemos depender tanto de la tecnología.

¿Se considera un adicto a la tecnología y las redes sociales?

Afortunadamente no me considero una persona adicta a las redes ni la tecnología pero a veces la uso de más. Tengo un temporizador de una hora máxima de uso de redes sociales en mis dispositivos. A las 20 horas y hasta las 06 horas mi teléfono se pone en blanco y negro y no uso pantallas, en el sentido de ver películas o series, de lunes a viernes. Dicho esto, a veces me salto las normas, pero lucho para que sea lo mínimo.