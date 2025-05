«El único modo de tener opinión propia es leyendo fuentes contradictorias»

Marcos Urarte participa este jueves en una master class en la Cámara de Comercio de Mallorca organizada con la colaboración de la Asociación Balear de la Empresa Familiar (ABEF). Entre otras cosas, analizará el impacto del regreso de Trump al poder y las principales conclusiones del Foro de Davos.

Mucho ruido con los aranceles pero hasta el momento pocas nueces. ¿Si Trump cumpliera la mitad de lo que promete el mundo estaría patas arriba?

Lo importante es no quedarse con lo que Trump dice o hace, sino intentar identificar qué es lo que pretende conseguir, su objetivo final. Él juega la estrategia del loco, que ya jugaba Kissinger hablando de Nixon cuando negociaba con los chinos: «Cuidado con mi jefe que está loco».

¿Estrategias como la de Groenlandia o Panamá tienen sentido?

Es el tercer presidente de EEUU que intenta quedarse con Groenlandia. Entre otras cosas por su enorme interés económico y geoestratégico: tiene -presuntamente- las segundas reservas más grandes de tierras raras y debido al cambio climático, la ruta del Ártico será la más corta e importante del mundo. También le daría una ventaja militar en posibles conflictos militares con Rusia y China.

Pero una ocupación por la fuerza, como ha sugerido él mismo, está descartada.

Eso sí. Lo que podría pasar es que Groenlandia acabara independizándose de Dinamarca y llegara a un acuerdo con EEUU para convertirse en una especie de Puerto Rico. Tiene una población pequeñísima y Trump la podría comprar fácilmente para que ganara el sí. Panamá era territorio de Colombia hace no tantos años, y después de, entre comillas, movimientos internos, acabó independizándose. No es nada nuevo en la historia: no hay nada que nos diga que Groenlandia no puede acabar en manos norteamericanas.

Dice usted que la clave está en intentar descifrar lo que quiere. ¿Qué es?

Todo es una lucha por la supremacía mundial con China. En todos los documentos estratégicos de EEUU solo aparece China como competidor, Rusia es irrelevante. Pero todo lo que sea debilitar a Rusia significaría empujarla a los brazos de China, de ahí las estrategias de acercamiento a Putin. En la partida de ajedrez que se juega a escala global, Rusia es la reina de China, su pieza más valiosa. Reino Unido podría ser un alfil para EEUU, pero la mayoría de países en Europa somos peones, aunque el valor de las piezas pueda cambiar. EEUU no tiene reinas.

¿Debería preocuparse Europa por el acercamiento de Trump hacia Putin?

Creo que no. Es más, creo que Rusia no es ninguna amenaza para Europa. Putin puede ser cualquier cosa menos estúpido. Si no, no estaría vivo. Putin sabe que no puede atacar a un país de la OTAN, solo lo hará si se ve acorralado. Su línea roja al tomar el poder era que Georgia y Ucrania no entraran bajo ningún concepto en la OTAN.

¿Es Ucrania un peón sacrificable para Trump?

¿Alguien puede creer que a EEUU le importa Ucrania? Nada. El objetivo de la guerra de Ucrania era debilitar al ejército ruso y promover la caída de Putin. Para entenderla, hay que remontarse a 1990. EEUU se compromete entonces a que la OTAN no se expandirá una pulgada hacia la órbita soviética. Y ya sabemos cómo ha ido todo. Dicho esto, a Trump le encantan las guerras comerciales pero huye de las militares. No deja de ser un pacifista, por chocante que esto pueda sonar.

¿Cuánto tardaremos en ver a China como primera potencia económica?

En este momento ya sería primera potencia por poder paritario adquisitivo. Creo que es imparable, sobre todo porque tiene una enorme ventaja estratégica, aunque sea incorrecto decirlo: sus políticos no son elegidos por el pueblo. Eso les permite ser tremendamente consistentes en sus decisiones. No tienen que ser populares, ni pensar en la opinión pública.

¿Cuál es para usted la mejor manera de mantenerse correctamente informado sobre cuestiones geopolíticas?

La única manera de tener una opinión propia es leyendo fuentes contradictorias.

Se habla mucho del impacto de la IA en nuestra vida cotidiana pero poco sobre su rol en las estrategias geopolíticas.

Totalmente. China se ha marcado el objetivo de ser líder mundial en IA en 2030. Les ha dicho a sus grandes empresas tecnológicas que concentren todos sus recursos en ese objetivo porque piensa siempre en país. La lucha por la supremacía mundial en la IA tendrá un impacto parecido al que tuvo el Proyecto Manhattan en la carrera atómica.

Europa se está quedando muy rezagada en desarrollo tecnológico. ¿Va a acabar siendo solo un bonito museo?

Lo dramático es que no hay una sola empresa europea en esa carrera de desarrollo. Hemos perdido la guerra tecnológica, una guerra que está condicionando la economía del mundo y en la que Europa -que es un concepto, no existe verdadera unicidad- no tiene nada que decir, salvo la regulación: el Silicon Valley de Europa es la regulación. Y sí, creo que podemos acabar convertidos en un megaresort.