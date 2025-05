De la comunidad asamblearia al esclavismo social: Son Fornés pone a Mallorca frente al espejo

Next

No siempre han existido los ricos. Hubo un tiempo en que los antiguos pobladores de Mallorca vivían en comunidad y tomaban juntos decisiones de tipo ideológico. No fue hasta la llegada de las conolonizaciones de orden púnico, cuando se empezaron a configurar los sistemas de valor que dieron lugar a las primeras élites. Unas casas empezaron a destacar sobre las otras construyendo un nuevo modelo urbano que desde entonces no ha hecho sino agudizar las diferencias. La desigualdad alimentó los conflictos y cambiaron el estilo de vida y la manera de pensar. De las peleas surgen las murallas, físicas y mentales.