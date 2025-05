Estas son las ocho mentiras más populares sobre la salud dental, según los dentistas

La salud dental es muy importante y cada vez hay más personas interesadas, a lo que hay que sumar el interés que despierta la estética. Esto está motivando que cada vez haya más bulos sobre este asunto. Ultima Hora se ha puesto en contacto con dentistas de Baleares que desmienten las ocho mentiras más populares.

1. No se deben lavar los dientes nada más comer, hay que esperar un poco. «Falso», asegura la doctora Susane Herrero Tarilonte, secretaria del Colegio Oficial de Dentistas de Baleares (CODB). En este sentido, explica que «esta afirmación se refiere a dejar pasar 30 minutos para disminuir la acidez del medio oral justo después de comer y así no frotar el esmalte hasta que se haya estabilizado el PH, igual que no cepillarse justo después de vomitar. Aunque tiene sentido, para mi, es hilar muy fino. Con cepillarse bien ya tenemos bastante».

El doctor Pablo Díaz-Romeral, tesorero del CODB, no está de acuerdo en esperar para cepillarse los dientes. «La teoría de la estabilización del pH no justifica el dejar alimento potencialmente cariogénico en contacto con los dientes. No baja tanto el PH como para ablandar el esmalte y que el cepillo pueda dañarlo. En cambio, dejar comida en la boca de forma sistemática sí que puede ser origen de caries. ¡A lavarse los dientes todos después de comer!», concluye.

2. El bebé chupa el calcio de los dientes de la madre. La doctora Sara Moralejo, vocal del CODB, expresa que hay «mitos comunes sobre el embarazo como se pierde un diente por cada embarazo o que si no obtienes suficiente calcio durante el embarazo, tu cuerpo lo coge de los dientes. Ambos son falsos». En este punto, argumenta que «el calcio que el bebé necesita proviene de la dieta de la madre, no de sus dientes. No hace falta más calcio en el embarazo ni en la lactancia. En realidad, aconsejamos tomar la misma cantidad antes que durante el embarazo. Es cierto que la mujer necesita más calcio para el desarrollo del bebé, pero el cuerpo se adapta y aprovecha más el calcio que obtiene de los alimentos y disminuye la cantidad de calcio que expulsamos por las heces».

Además, señala que «los lácteos son una fuente importante de calcio, pero existen otros alimentos ricos en este mineral y que se encuentran presentes en nuestra dieta mediterránea (frutas, verduras, hortalizas, cereales…). El esmalte de los dientes está compuesto por cristales de una sustancia, denominada hidroxiapatita. Se trata de un material biológico innato, que no responde a los cambios bioquímicos del embarazo».

No obstante, precisa que «si la mamá, antes del embarazo, ya presenta problemas en las encías como gingivitis o periodontitis y no se ha tratado, al momento de quedar embarazada, por los cambios hormonales que se presentan, la enfermedad de las encías empeora más rápidamente haciendo que sangren, que se produzca pérdida de hueso y en consecuencia la pérdida de piezas dentales. Una mujer que tenga una adecuada salud bucal durante el embarazo, con una adecuada higiene bucal y que asista regularmente a sus consultas odontológicas, no presentará pérdidas de piezas dentales durante su período de gestación».

3. El blanqueamiento dental o la limpieza dental son malos para el esmalte. El doctor Borja Navas, vocal de Menorca del CODB, argumenta que «las limpiezas dentales no desgastan el esmalte, ni hacen que sea más frágil y son necesarias siempre que se acumule sarro. Para realizar una limpieza, los dentistas e higienistas dentales emplean sistemas respetuosos con los dientes que no dañan el esmalte».

Además, aclara que «el blanqueamiento dental tampoco es dañino para el esmalte, siempre que se sigan las instrucciones y esté supervisado por un profesional. Lo que sí es peligroso es la blancorexia, es decir, la obsesión por tener los dientes blancos que lleva a las personas a realizarse tratamientos de blanqueamiento dental de forma obsesiva, con tratamientos no profesionales y sin control médico».

4. Los dientes de leche no tienen caries o no es necesario sanarlos. La doctora Isabel Escolar, vocal de CODB, sostiene que «los dientes de leche sí tienen caries y funcionan como guía para mantener el espacio en el que crecerán los dientes permanentes». En este punto, informa que «existe la creencia popular de que tener caries en los dientes de leche no es nada importante, ya que estos se acabarán cayendo y siendo sustituidos por los dientes definitivos. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. El recambio dentario comienza a los 6 años, aproximadamente, y termina cerca de los 12, por lo que es muy importante que, durante todos esos años, los dientes permanezcan en buen estado con el fin de conseguir una buena salud dental y una correcta masticación, deglución y habla».

El doctor escolar afirma que «cuando se pierde un diente temporal (de leche) de manera temprana, sus dientes «vecinos» migran hacia el espacio que ha quedado libre y lo ocupan, de manera que el diente definitivo que se encuentra debajo de la encía, cuando le toque erupcionar, no podrá, ya que el espacio se habrá perdido».

5. Moja el cepillo de dientes antes de cada cepillado. El doctor José Redondo, vocal de Ibiza del CODB, señala que «mojando el cepillo, antes o después, solo conseguirá que la pasta de dientes pierda toda su fuerza y no consiga arrastrar bien la suciedad. Lo que hacemos es elevar el nivel de humedad del mismo y aumentar la creación de espuma, un gesto con el que consideramos que estamos limpiando bien nuestra boca pero lo único que consigue el restar eficacia a nuestra acción, pues el cepillo no puede arrastrar la suciedad con la debida fuerza. Por tanto, cuando vayamos a cepillarnos los dientes lo mejor es que el cepillo esté seco. O, en caso de que sea un cepillo de cerdas muy duras, lo mojemos lo menos posible».

6. Sólo tengo que ir al dentista si tengo molestia. El doctor Jorge Domínguez, vocal del CODB, declara que «evidentemente, el dolor dental es un síntoma claro de que algo no va bien, aunque no sea un problema claramente visible. Esperar a que aparezca dolor para visitar al dentista puede traer más problemas de los necesarios. Algunas de las infecciones que aparecen en nuestra boca son fáciles de ver, pero otras tardan en dar los primeros síntomas como suele ser el sangrado gingival en los cepillados. Esperar sólo lleva a tratamientos más complejos y costosos porque el dolor dental, en muchos casos, aparece en fases ya muy avanzadas del problema. Es el caso, por ejemplo, de la caries, que no duele hasta que no llega a la pulpa dental y toca nervio. En ese caso, el tratamiento necesario pasaría a ser de un simple empaste, si hubiésemos detectado esta caries a tiempo, a una endodoncia, como último recurso para evitar la extracción dental».

El Colegio de Dentistas de Baleares manifiesta que «con frecuencia, se sostiene la idea de que la visita al dentista sólo es necesaria en caso de dolor o anomalías evidentes. Sin embargo, la realidad es que es fundamental acudir al dentista, al menos, una vez al año».

7. No es necesario el tratamiento de ortodoncia hasta que se han cambiado todos los dientes. La doctora Catalina Bennáser, vicepresidenta del CODB, explica que «la ortodoncia no es sólo para dientes definitivos, también es para dientes de leche. Hay muchos papás que dicen que las revisiones sí, pero que ortodoncia no, porque los dientes son temporales y, total, hay que cambiarlos. Muchas personas creen que la ortodoncia es sólo para dientes definitivos pero, en realidad, la ortodoncia no sólo trata los dientes, también trata el hueso: el maxilar superior y el inferior y la musculatura, la función. Si el defecto es sólo de los dientes, que no están bien colocados, evidentemente, hay que esperar a que salgan los dientes definitivos. Pero si el problema es del hueso, que es estrecho o la mordida es incorrecta, en muchos casos, cuanto más pequeño sea el niño mejor porque podemos modificar más el crecimiento. Y, sobre todo, el niño está menos afectado. Cuando un niño tiene el paladar estrecho no es lo mismo corregirlo con 4, 5, 6 años que con 12 porque el defecto es, en proporción, mucho mayor y la corrección mucho más difícil».

8. Los implantes son para toda la vida y no hay que cuidarlos tanto como los dientes naturales. El doctor Ignacio García-Moris, presidente del CODB, informa que «los implantes son una perfecta herramienta para poder rehabilitar a pacientes que se han quedado sin algún diente y es cierto que no pueden tener caries, pero los tejidos que envuelven al implante (hueso y encía) pueden verse dañados, e incluso es posible perder el implante, si uno no se cuida la boca y va a las revisiones que le indique el dentista».

El CODB informa de que el fracaso de un implante dental se produce cuando el implante no se fusiona perfectamente por el hueso, se mueve, se suelta o debe ser retirado. Existen varios motivos que pueden llevar al fracaso. Uno de ellos es fumar. «El tabaquismo apaga los pequeños capilares sanguíneos, lo que reduce el flujo de sangre y por tanto de oxígeno en las encías. Esto no sucede en el momento en el que te fumas un cigarrillo, sino que es un efecto que se acumula durante años de fumar. Dejar de fumar dos semanas después de la realización de un implante es inútil. Si has fumado años antes, el daño ya está hecho. Lo mejor es dejar de fumar por completo y esperar 12 meses antes de hacerte un implante dental, así darás tiempo a que tu circulación sanguínea se recupere».

Otro es tener enfermedad de las encías. «Si vas a ponerte un implante padecer gingivitis hace que el riesgo de fracaso del implante sea mayor». También es negativo «apretar los dientes, es decir, bruxismo. «Puede tener como consecuencia que el implante se afloje poco a poco después de un periodo de tiempo sometido a una presión superior a la normal». También influye la diabetes, ya que hace que el proceso de cicatrización sea más lento de lo normal y puede contribuir a que falle el implante dental.