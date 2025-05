Los Rotarys de Palma reconocen a Carmen Serra con el Premio Ramon Llull

Los Rotarys Club de Palma reconocieron este martes a la presidenta del Grup Serra, Carmen Serra, con su Premio Ramon Llull. Un galardón que, con la de este martes, se ha concedido 28 veces a refutadas personalidades de la sociedad mallorquina.

Así pues, el Club galardonó a Serra por «haber mantenido una empresa periodística en manos mallorquinas», según explicó el responsable del reconocimiento Román Muret. En referencia a Ultima Hora, señaló que se trata de «un periódico muy cercano a la Isla y sus fiestas; un medio de aquí que destaca por su labor humanística, cultural, social y artística».

El encargado de presentar a la premiada fue el doctor Josep Vicens, quien definió a Serra como «una mujer valiente, que marca». «Es una mujer muy conocida en esta tierra, muy honorable, especial y querida por todos. Una mujer de extraordinarias virtudes, que hoy tan justamente se reconocen en esta sala», dijo.

Josep Maria Vicens.

Habló de las raíces solleriques de la familia Serra y de cómo cada uno de sus miembros se han convertido en personas «reconocidas» que han dejado su talento «impregnado en las calles de Sóller». «Carmen, además de ser la presidenta del grupo que lleva su apellido, es madre, abuela y una excelente cocinera», bromeó Vicens.

Terminó su intervención, dejando claro que «no podemos discutir con la evidencia y el éxito, solo podemos reconocerlo y hoy este Club está premiando a una persona y una familia de gran éxito».

Una Carmen Serra más que emocionada recogió la placa a modo de reconocimiento, confeccionada por el Rotary Nicolas Pomar, de la mano del presidente del Club, Joan Fontanet. Después, dedicó unas palabras de agradecimiento por el galardón.

Carmen Serra recibió el reconocimiento de manos de Joan Fontanet.

«Traía una lista de los premiados en el bolso, porque no me parecía merecedora del premio después de los otros 27 premiados», confesó. «Muchas gracias por esta distinción que, sinceramente, creo que no merezco yo sola porque somos un equipo», expuso mirando a sus hermanos Paula y Miquel Serra.

«Una persona sola no puede con todo, hacen falta los suyos. Si algo nos enseñaron en casa es el valor de la familia. Si hoy puedo estar aquí es porque he tenido unos padres, hermanos, cuñados e hijos», apuntó.

En referencia a las palabras de Vicens, indicó que «todas las palabras que ha dicho Pep son preciosas pero no sé si me merezco todas. Solo soy una persona que lucha por sus costumbres y por lo que cree». Cerró su intervención, recordando que hay que seguir «cuidando lo nuestro» y más en «estos tiempos», pero siempre «con una visión abierta».