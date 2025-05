Los partidos ignoran el debate de la sobrepoblación en Mallorca abierto por el PI

«La falta de vivienda y de agua, la saturación de servicios y carreteras y la fuga de jóvenes fuera fuera de las Islas por no poder emanciparse, todo esto son síntomas… La enfermedad de Mallorca es que somos demasiados y no ha habido y no hay un proyecto claro para esta tierra». Con esta contundente declaración ha empezado su discurso el portavoz del PI, Antoni Salas, durante su intervención en la segunda y última sesión del Debate de Política General del Consell de Mallorca. El líder regionalista ha abierto el debate sobre la sobrepoblación en Baleares, al que ha dedicado gran parte de su intervención dirigida al presidente insular Llorenç Galmés. Sin embargo, sus quejas han sido ignoradas, incluso por Més y PSIB, que tampoco han estirado de hilo en sus turnos de réplica.

«Hay que poder hablar de inmigración sin odio», ha señalado Salas, que se ha reafirmado como europeísta y a favor de la integración de cualquier persona, venga de donde venga. «Somos una sociedad reventada, con una identidad mallorquina descafeinada, en peligro, y con más diferencias sociales que nunca. No desatascarán nada si aumenta la población a este ritmo, si aumenta el nombre de visitantes, si entran todos los coches de alquiler que quieran», ha insistido Salas sobre un problema que ya tiene un efecto material porque el ‘boom’ migratorio ha disparado el gasto sanitario y educativo y pone en jaque su sostenibilidad, como advirtió hace poco en un informe la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Noticias relacionadas El ‘boom’ migratorio dispara el gasto sanitario y educativo y pone en jaque su sostenibilidad «Hace falta un estatus singular que nos debe dar la Unión Europea y el Gobierno, pero es un debate que ya existe porque hay islas que, antes de ingresar en la UE, tenían una situación especial por sus singulares. La saturación turística es un efecto de la sobrepoblación y debemos actuar sobre la raíz», ha defendido el portavoz. «Si no mantenemos la transmisión cultutaral a las nuevas generaciones, incluida la lengua, ¿de qué sirve proteger las rondalles? No las entenderá nadie. Hay que integrar bien a la gente», ha insistido Salas. Gestionar puertos y aeropuertos desde Baleares cree que es vital para «tener las llaves de casa» y regular la entrada de vehículos y visitantes. A pesar de su crítica a la sobrepoblación, Salas se ha mostrado como defensor a ultranza del sector turístico y de seguir promocionando Mallorca porque «el resto de destinos lo seguirán haciendo». Aun así, sí que ha puntualizado que la identidad propia de las Islas debe ser la base central de esa apuesta para alejarse del «parque temático en el que nos hemos convertido». Además de mostrarse favorable a evitar seguir creciendo en volumen de plazas turísticas. En los últimos 20 años, Baleares ha recibido la llegada de 300.000 nuevos residentes, la mayor parte de ellos migrantes. Es un aumento de casi un 40 % de la población, muy por encima de la capacidad de financiación de la Comunidad Autónoma.