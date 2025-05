PSIB, Podemos y Més tildan de «presidenta sin palabra» a Prohens

La práctica totalidad de preguntas que PSIB, Podemos y Més per Mallorca presentan estes martes en el turno de control al Govern –y también la que formula el diputado no adscrito Agustín Buades– tienen que ver con los dos años transcurridos desde las elecciones autonómicas que se celebraron el 28 de mayo de 2023. También la que el socialista Iago Negueruela planteará la presidenta Prohens se interesa por esta cuestión.

De lo que comentaron Negueruela, Lluís Apesteguia (Més per Mallorca) y Cristina Gómez se desprende el tono de las preguntas y la idea con la que se plantean. La representante de Podemos y los de Més y PSIB coincidieron en referirse a Prohens como «presidenta sin palabra», dijeron que «no es de fiar» y mantuvieron que ha «aceptado todos los chantajes de Vox» en este tiempo. Y también se refirieron a que, pese a todo, no ha conseguido eliminar la «inestabilidad política». El Govern no ha presentado al Parlament ningún proyecto de ley este año (los que se están tramitando vienen del anterior), no tiene Presupuestos (se están negociando) y sus propuestas legislativas son decretos que se negocian con el partido ultra.

Prohens, sin embargo, ha dado por cumplido el 90 % de su programa, según indicó en el acto que se celebró el domingo en el Parc de la Mar y que incluyó referencias críticas al PSIB y a Francina Armengol y Negueruela, que ahora es secretario general de la Agrupación Socialista de Palma (ASP) y que previsiblemente opte a encabezar la lista a Cort en 2027.

Negueruela se ha referido al acto del domingo y dijo que «el PP ya no ilusiona ni a los suyos» y que la asistencia «no llegó a 400 personas» con los que «más que una reunión familiar, que es como se presentó, parecía una reunión de cargos que iban «obligados».

También la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, ha aludido al hecho de que Prohens dijera que habían cumplido «solos» el 90 %. «Pues no se cómo lo han hecho, por que no tiene mayoría absoluta», dijo para añadir que «supongo que al ser un acto de campaña se ha olvidado de que todo lo que ha podido aprobar ha sido gracias a Vox, desde su investidura al último decreto».

Sebastià Sagreras, portavoz del PP, se refirió a que el «solos» no aludía a la ausencia de apoyo de Vox sino a que no habían tenido la colaboración del PSIB ni del Gobierno estatal.

Sagreras sí destacó el apoyo de Vox y lo elogió. Recordó que se firmó un acuerdo y que la voluntad del PP y del Govern siempre ha sido cumplirlo. De hecho, se han desbloqueando cuestiones y quedan los Presupuestos.