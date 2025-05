Mallorca Sense Fam busca voluntarios para su servicio a domicilio

Cada miércoles a las 09.00 horas tres voluntarios cargan una furgoneta de Mallorca Sense Fam con bolsas de alimentos y hacen una ruta por Palma para repartir las entregas a domicilio. La entidad tiene a cerca de diez personas para llevar a cabo este programa dirigido a personas mayores, con discapacidad o problemas de movilidad; sin embargo hacen falta más.

«Necesitamos más voluntarios porque aunque ya tenemos a gente, a veces nos cuesta formar los grupos de tres por vacaciones, compromisos familiares u otras responsabilidades y tenemos que tirar de amigos y gente que nos echa un cable», dice Quique del Toro, coordinador del servicio desde su puesta en marcha. No hay turnos, sino que cada semana del grupo de voluntarios uno o dos se van con Quique a repartir, en función de su disponibilidad.

Cada miércoles se hace una de las cuatro rutas que tienen trazada desde la entidad y se atiende a una media de 16 personas o núcleos familiares. En estos momentos hay hasta siete personas en lista de espera para poder ser beneficiarias del programa, que podrán formar parte o no después de que la ONG estudie los casos y encajen en los recorridos que existen.

La ruta

Se reparte por la zona de Son Espanyolet hacia Avenida Argentina y La Rambla; la de General Riera, la del Levante, incluyendo Son Gotleu y la calle Manacor; y la del Terreno hasta Génova. Acompañamos a Mallorca Sense Fam en unas de sus rutas a domicilio. Ese miércoles los voluntarios que ayudan a Quique son Romero y Bernardo. La primera casa a la que vamos es la de Catalina. Vive sola, cobra una pequeña pensión y ayuda económicamente a su hija, que tiene dos hijos. Es usuaria del servicio desde hace unos siete años.

Bernardo (d) entrega a Gabriel (i) su bolsa de alimentos.

Patriccio, italiano afincado en Palma, es beneficiario de la entidad desde hace unos cinco años: «Estoy en el programa porque la jubilación que cobro es insuficiente para vivir», explica. Gabriel lleva dos años como usuario del servicio: «He tenido problemas económicos hasta ahora y necesitaba un poco de ayuda», reconoce. Tiene problemas de movilidad, su mujer está enferma y casi no sale de casa: «Me viene muy bien que me traigan a casa la compra, sobre todo las cosas que pesan como la leche». «Hay algunas cosas que redistribuyo» confiesa, porque «hay productos que veo que se me van a estropear y hay mucha gente en el barrio con mucha necesidad».

René (d) abre la puerta de su casa a Bernardo (i).

En el caso de René, lleva recibiendo esta ayuda a domicilio desde hace dos años, cuando sufrió un accidente laboral que le incapacitó a seguir trabajando. Está a la espera de ser intervenido pero «me han denegado la operación y me tengo que poner en manos de abogados», expone. «Gracias a Mallorca Sense Fam tengo para comer, porque estoy pendiente de que me concedan una pensión por incapacidad». «Todo fue a raíz del accidente: ni puedo ir a comprar la comida ni tengo con qué comprarla», lamenta.

«Hay de todo, pero un porcentaje muy alto de los usuarios son mujeres mayores que viven solas y suelen ser viudas», apunta Quique. Catalina, Patriccio, Gabriel y René son solo algunas de las personas que abren la puerta a la ONG para recibir una bolsa de alimentos. En total el servicio cubre a más de 60 personas y todas se muestran muy agradecidas de poder formar parte de este programa.