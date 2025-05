Lucía Muñoz se une a una delegación internacional que marchará hacia Gaza para tratar romper el bloqueo humanitario

La coordinadora de Podemos en Baleares, Lucía Muñoz, se unirá a la delegación internacional convocada por la Coalición Global contra la Ocupación de Palestina que marchará hacia Gaza para «tratar de romper el bloqueo humanitario impuesto por el estado genocida de Israel». Lo ha anunciado este lunes Muñoz en la rueda de prensa de este lunes previa al pleno del Parlament acompañada por la diputada de Unidas Podemos en la Cámara balear, Cristina Gómez.

La también regidora en el Ayuntamiento de Palma viajará a mediados de junio hacia Egipto para acompañar a esta delegación internacional cuyo objetivo es marchar desde El Arish, en Egipto, hasta Rafah para «ejercer presión internacional y tratar de negociar la entrada de los más de 3.000 camiones de ayuda humanitaria esencial que, según denuncia la Unrwa, hay bloqueados en la frontera».

En esta línea, Muñoz ha criticado la posición del Gobierno de España que, a su juicio, es «hipócrita» al pedir un embargo de armas a socio europeos mientras hace año y medio que hay un «genocidio» y España «sigue comprando y vendiendo armas a Israel».

«Basta ya de palabras vacías que no van acompañadas de acciones concretas» ha censurado, al tiempo que ha subrayado que «el embargo de armas puede hacerse ya vía real decreto». A su parecer, «a estas alturas cualquier iniciativa que no se concrete sólo significa más complicidad y más colaboracionismo con el estado genocida de Israel».

«Este genocidio sólo lo va a parar la gente movilizándose» ha considerado Muñoz, que ha querido «hacer un reconocimiento y un agradecimiento a todas las personas que se están movilizando desde Eivissa per Palestina, desde el comité de solidaridad de Menorca pero también aquí en Palma».

Por último, ha animado a «todo el mundo a movilizarse y a participar» en el movimiento de solidaridad con Palestina que, ha concluido, «es hoy en día, la causa de humanidad».