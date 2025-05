El Consell recula y prohibirá la construcción de parques eólicos en Mallorca

El Consell de Mallorca ha dado marcha atrás y finalmente impedirá que se puedan construir parques eólicos con molinos de hasta 50 metros de altura, como se incluyó en la modificación del Pla Territorial Insular de Mallorca (PTI), aprobada de forma inicial el mes pasado. La zonificación de energías renovables, que ha impulsado el gobierno insular, reservó una zonificación de 24.200 hectáreas repartidas por todo el territorio para construir parques eólicos.

Su regulación estaba pendiente desde la pasada legislatura, cuando el Pacte estuvo a punto de aprobar una zonificación muy similar que incluía molinos eólicos. La decisión de impedir este tipo de instalaciones, anunciada este lunes por el presidente Llorenç Galmés en el Debat de Política General, se ha tomado porque en el fondo este tipo de parques no suscitan interés entre los promotores. La energía eólica no tiene mucha salida en Mallorca porque apenas sopla viento de forma continuada y la producción que se podría conseguir no compensa la inversión en este tipo de tecnología.

Las áreas que se habían delimitado y reservado para desarrollar este tipo de energía renovable se concentraban principalmente alrededor de grandes núcleos de población como Llucmajor, Santanyí, Manacor, Artà e Inca. También había otras zonas prioritarias para albergar molinos esparcidas por Alcúdia y Pollença, así como por otras partes de las comarcas del Raiguer, del Pla, de Migjorn y Llevant. La Serra de Tramuntana y el municipio de Andratx iban a quedar excluidas para habilitarlos, y en Calvià se limitaba a un único parque entre la cantera de Son Bugadelles y la finca de ses Planes, por lo que se hubiera visto desde la autopista a la altura de Palmanova. Todo esto ahora se suprime.

De haberse construido, estos parques tendrían que haber cumplido una serie de requisitos, como tener un máximo de cinco aerogeneradores de menos de 50 metros de altura desde el suelo y el eje central del rotor. Además, deberían de haber estado ubicados a una distancia mínima de un kilómetro con respecto a un núcleo urbano y cumplir una distancia superior a cinco kilómetros entre parques. Asimismo, la modificación preveía que en caso de estar cerca de carreteras estuvieran a una distancia mínima de 250 metros y que en las áreas de prevención de riesgo al promotor se le exigirá un informe favorable.