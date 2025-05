La previsión de visitas de turistas de EEUU a Mallorca se dispara este verano

La disponibilidad de asientos para turistas de EEUU que viajarían a Mallorca este verano está aumentando significativamente. Las previsiones de demanda que manejan las aerolíneas proyectan un crecimiento del 40 % con respecto a los mismos meses del año pasado. Se trata de uno de los mercados emergentes que mayor crecimiento está experimentando este año, según la consultora internacional sobre Big Data y tendencias turísticas Mabrian, proveedora de información para el Govern. Esta destaca la evolución al alza del viajero estadounidense, un incremento de la demanda que contrasta con la bajada experimentada en sentido inverso: las políticas de Trump han suscitado un rechazo en el mercado europeo que ha reducido las reservas desde el viejo continente para visitar EEUU.

Los últimos datos elevan las previsiones de Turespaña del pasado mes de abril, que situaban en un 11 % la subida de las reservas de EEUU hacia el conjunto de Baleares. La antelación con la que se hacen las reservas se está reduciendo bastante, por lo que Turespaña ya advertía entonces de que las cifras pueden seguir aumentando conforme se acerca el verano. Idéntica lectura realiza Mabrian, que apunta que se deberá esperar para contar con datos más sólidos que permitan confirmar este acelerón de los viajes de EEUU a Mallorca. En todo caso, tanto la Isla como el resto del archipiélago balear ya muestran una atracción bastante llamativa en relación a este mercado en comparación con el resto de comunidades autónomas, donde se prevén descensos.

Cabe señalar que la conexión directa Palma-Nueva York de United Airlines solo representan una pequeña parte de los cerca de 300.000 turistas estadounidenses que llegan anualmente a las Islas. No obstante, la ampliación de las frecuencias y del periodo de operatividad -además de haber fletado aviones de mayor capacidad- no deja de ser una buena muestra de la creciente demanda hacia Mallorca. En total, en 2024 llegaron a Baleares 278.640 viajeros de EEUU, lo que supuso un incremento del 20,3 % con respecto a 2023, según las estimaciones de Turespaña basadas en microdatos del Instituto Nacional de Estadística (INE). EEUU es el undécimo país emisor en número de llegadas, siendo el primero de los mercados no europeos. En volumen de gasto turístico total, no obstante, ocupa el sexto puesto con 694 millones de euros en 2024. Eso lo convierte en el mercado emisor de mayor rendimiento en relación con el gasto por número de visitantes.

El perfil estadounidense encaja de lleno, por tanto, en la búsqueda de visitantes de mayor poder adquisitivo que defienden desde el Govern y el sector hotelero. Por otro lado, el progresivo incremento de las llegadas y el gasto desde la salida de la pandemia está permitiendo seguir subiendo los precios. Mabrian estima que los precios hoteleros de Mallorca suban un 7,8 % entre junio y septiembre con respecto al mismo periodo del año pasado. No todas las categorías experimentan la misma evolución: los hoteles de tres estrellas aumentarán tarifas hasta un 8,7 %, mientras que los de cuatro y cinco estrellas se quedarán en torno al 7 %.

El aspecto de la subida de precios hoteleros es clave en el análisis que se hace del nivel de satisfacción del cliente. Las puntuaciones de los clientes de Mallorca son superiores a las del conjunto de España. Asimismo, dentro del ecosistema balear son los hoteles de mayor categoría los que reciben mejor valoración en cuanto a la relación calidad-precio del alojamiento. Los hoteles de tres estrellas, por contra, reciben calificaciones más negativas. En término generales, y pese al liderazgo balear en términos de satisfacción del cliente, Mabrian advierte de que los datos de la próxima temporada de verano «revelan una notable caída en la satisfacción de los huéspedes en todas las categorías hoteles». La razón fundamental es que el grado de exigencia, inevitablemente, sube a la par que lo hacen los precios.

En este contexto, se recomienda modular las tarifas en función de las evaluaciones de los propios clientes y estar menos pendiente de otros destinos competidores. «Las estrategias de gestión de ingresos deben ir más allá de la evaluación comparativa de precios entre competidores mediterráneos y considerar el valor percibido de la experiencia de los huéspedes, especialmente durante la temporada alta». Mabrian hace hincapié en la necesidad de velar por la calidad para avanzar hacia objetivos clave de la sostenibilidad turística como es la desestacionalización. «Garantizar una alta satisfacción no solo apoya la rentabilidad durante la temporada alta, sino que también contribuye a la competitividad de destino durante todo el año y a una demanda sostenida».